Головкин дрался в 11 странах. Он - истинный пример чемпиона, которого не заботит где и с кем биться - промоутер

Он добавил, что GGG распродает все арены и ожидает аншлаг в бою с Джейкобсом.
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Фото с сайта boxingscene.com
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) поделился своими ожиданиями от продаж платных трансляций на предстоящий бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
"Всегда трудно спрогнозировать продажи PPV. Первый PPV-бой Головкина был против Давида Лемье, который не был достаточно известен для американской публики. Но Дэнни Джейкобс гораздо популярнее, в США у него есть большая фанатская база. Поэтому мы ожидаем хороших продаж. Но для нас дело не в PPV, главное - устроить великолепный бой.
Очевидно, что Головкин находится сейчас совсем в иной ситуации, чем во время поединка с Лемье. Тогда он впервые распродал Madison Square Garden, в этот раз мы также ожидаем аншлаг. Между делом он собрал полные залы в "Форуме" в бою с Домиником Уэйдом и на лондонской "О2-Арену" в поединке с Келлом Бруком. Так что Геннадий распродает билеты на всех аренах, а не только на одной площадке. Он дрался в 11 странах и является истинным примером чемпиона мира, которого не заботит где и с кем ему биться, и он хочет это показать", - сказал Леффлер в интервью iFL TV.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе PPV. В Казахстане его транслировать будут "Казахстан" и KazSport.
Последний бой на этой арене Головкин провел в октябре 2015 года против Лемье. Тогда это событие собрало аншлаг и было показано по PPV. Поединок с Джейкобсом станет для казахстанского боксера пятым в карьере на Madison Square Garden.
"Всегда трудно спрогнозировать продажи PPV. Первый PPV-бой Головкина был против Давида Лемье, который не был достаточно известен для американской публики. Но Дэнни Джейкобс гораздо популярнее, в США у него есть большая фанатская база. Поэтому мы ожидаем хороших продаж. Но для нас дело не в PPV, главное - устроить великолепный бой.
Очевидно, что Головкин находится сейчас совсем в иной ситуации, чем во время поединка с Лемье. Тогда он впервые распродал Madison Square Garden, в этот раз мы также ожидаем аншлаг. Между делом он собрал полные залы в "Форуме" в бою с Домиником Уэйдом и на лондонской "О2-Арену" в поединке с Келлом Бруком. Так что Геннадий распродает билеты на всех аренах, а не только на одной площадке. Он дрался в 11 странах и является истинным примером чемпиона мира, которого не заботит где и с кем ему биться, и он хочет это показать", - сказал Леффлер в интервью iFL TV.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе PPV. В Казахстане его транслировать будут "Казахстан" и KazSport.
Последний бой на этой арене Головкин провел в октябре 2015 года против Лемье. Тогда это событие собрало аншлаг и было показано по PPV. Поединок с Джейкобсом станет для казахстанского боксера пятым в карьере на Madison Square Garden.