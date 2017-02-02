Том Леффлер раскрыл имена соперников Головкина на бои в сентябре и декабре

Всего в 2017 году GGG планирует провести четыре поединка.
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Фото с сайта Heavy.com
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Том Леффлер раскрыл имена возможных соперников на бои в сентябре и декабре.
По его словам, на осенний поединок в качестве оппонента они рассматривают не только мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, но и другого боксера из Мексики Хулио Сезара Чавеса-младшего, которым предстоит провести очный поединок в мае этого года. А в декабре Головкин может встретиться с пуэрториканцем Мигелем Котто.
"Мы пытались организовать бой с Чавесом два года назад. Головкин бы поднялся в 168 фунтов, но тогда у нас возникли проблемы с контрактом Чавеса и поединок не состоялся. Я думаю, кто бы ни выиграл в этом бою - Чавес или "Канело", и если Головкин победит Джейкобса, то из это выйдет большой поединок. А если Чавес победит Альвареса, то он поднимется на вершину бокса. Так что бой Головкина с любым из этих парней был бы очень большим.
Я думаю, что сейчас "Канело" больше Головкина. Люди говорили, что он слишком мал для Геннадия, но теперь дерется в суперсреднем весе. Я должен отметить, что в переговорах с Gоlden Boy мы никогда не затрагивали тему весовой категории. Бой будет в 160 фунтах. Но опять же, Головкин и Абель Санчес на 100 процентов сосредоточены на Джейкобсе. Головкина ожидает самое серьезное испытание в его карьере.
Моя работа состоит в том, чтобы смотреть наперед и делать большие бои. Победитель Чавес - "Канело" устоит потрясающий бой с Головкиным. "Канело" является одним из наиболее востребованных боксеров в мире. Но я знаю, что Чавес хочет разрушить его планы, как и Джейкобс Головкина. Если Геннадий и "Канело" победят, то Головкин собирается разрушить планы "Канело" относительно боя с Мигелем Котто. Возможно, в декабре Головкин встретится с Котто", - заявил Леффлер в интервью IBF TV.
Добавим, что Головкин вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где ему предстоит провести защиту титулов против Джейкобса. Всего в 2017 году казахстанский боксер планирует провести четыре боя, один из которых летом.
Ранее был назван следующий соперник для Головкина в случае его победы над Джейкобсом.
По его словам, на осенний поединок в качестве оппонента они рассматривают не только мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, но и другого боксера из Мексики Хулио Сезара Чавеса-младшего, которым предстоит провести очный поединок в мае этого года. А в декабре Головкин может встретиться с пуэрториканцем Мигелем Котто.
"Мы пытались организовать бой с Чавесом два года назад. Головкин бы поднялся в 168 фунтов, но тогда у нас возникли проблемы с контрактом Чавеса и поединок не состоялся. Я думаю, кто бы ни выиграл в этом бою - Чавес или "Канело", и если Головкин победит Джейкобса, то из это выйдет большой поединок. А если Чавес победит Альвареса, то он поднимется на вершину бокса. Так что бой Головкина с любым из этих парней был бы очень большим.
Я думаю, что сейчас "Канело" больше Головкина. Люди говорили, что он слишком мал для Геннадия, но теперь дерется в суперсреднем весе. Я должен отметить, что в переговорах с Gоlden Boy мы никогда не затрагивали тему весовой категории. Бой будет в 160 фунтах. Но опять же, Головкин и Абель Санчес на 100 процентов сосредоточены на Джейкобсе. Головкина ожидает самое серьезное испытание в его карьере.
Моя работа состоит в том, чтобы смотреть наперед и делать большие бои. Победитель Чавес - "Канело" устоит потрясающий бой с Головкиным. "Канело" является одним из наиболее востребованных боксеров в мире. Но я знаю, что Чавес хочет разрушить его планы, как и Джейкобс Головкина. Если Геннадий и "Канело" победят, то Головкин собирается разрушить планы "Канело" относительно боя с Мигелем Котто. Возможно, в декабре Головкин встретится с Котто", - заявил Леффлер в интервью IBF TV.
Добавим, что Головкин вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке, где ему предстоит провести защиту титулов против Джейкобса. Всего в 2017 году казахстанский боксер планирует провести четыре боя, один из которых летом.
Ранее был назван следующий соперник для Головкина в случае его победы над Джейкобсом.