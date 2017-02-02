Чавес-младший нашел тренера для подготовки к бою с Альваресом

Ранее Фредди Роуч отказался готовить мексиканского боксера.
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Фото с сайта Boxing Scene
Знаменитый мексиканский тренер Игнасио "Начо" Беристайн дал согласие взяться за подготовку Хулио Сезара Чавеса-младшего (50-2-1, 32 КО) к поединку против Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 33 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.
Ранее другой известный специалист в мире бокса Фредди Роуч отказался готовить Чавеса-младшего. Свое решение американский тренер объяснил плотным графиком.
"Это нелегко, это вызов, и мы должны интенсивно работать, потому что сейчас у него наилучший настрой к тренировкам, - цитирует "Начо" ESPN Deportes. - Я попросил его бросить все на алтарь победы, он должен осознать, что все в его руках, и что, избежав оплошностей, хорошо подготовившись, он может победить.
Альварес остается фаворитом, но я всегда был из тех, кто не придает значения коэффициентам букмекеров. Когда ты думаешь о победе, то работаешь и прилагаешь усилия для этого. Я попросил Хулио ответственно подойти к подготовке, именно это меня интересует в первую очередь - увидеть, произошли ли у него внутренние изменения, чтобы добиться успеха".
Поединок Альварес - Чавес-младший запланирован на 6 мая. Ранее стало известно, что бой пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене T-Mobile.
Ранее другой известный специалист в мире бокса Фредди Роуч отказался готовить Чавеса-младшего. Свое решение американский тренер объяснил плотным графиком.
"Это нелегко, это вызов, и мы должны интенсивно работать, потому что сейчас у него наилучший настрой к тренировкам, - цитирует "Начо" ESPN Deportes. - Я попросил его бросить все на алтарь победы, он должен осознать, что все в его руках, и что, избежав оплошностей, хорошо подготовившись, он может победить.
Альварес остается фаворитом, но я всегда был из тех, кто не придает значения коэффициентам букмекеров. Когда ты думаешь о победе, то работаешь и прилагаешь усилия для этого. Я попросил Хулио ответственно подойти к подготовке, именно это меня интересует в первую очередь - увидеть, произошли ли у него внутренние изменения, чтобы добиться успеха".
Поединок Альварес - Чавес-младший запланирован на 6 мая. Ранее стало известно, что бой пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене T-Mobile.