Владимир Кличко пройдет случайное тестирование WADA на допинг

Боксер готовится к бою с британцем Энтони Джошуа.
Украинский супертяж Владимир Кличко перед боем с британцем Энтони Джошуа будет проходить случайные допинг-тесты по программе агентства WADA, сообщает sports.ru.
"Я полностью поддерживаю эту программу. Чтобы спорт был чистым, нужно использовать случайное тестирование на допинг. Это очень важно, потому что боксерский поединок - это не теннисный матч. На кону стоит здоровье человека, и я думаю, что прием допинга может дать огромное преимущество в любом показателе - в силе, в физической форме", - сказал Кличко.
Он также проходил тестирование такого типа, когда готовился к реваншу против Тайсона Фьюри. Но бой был отменен после того, как его противник попался на употреблении кокаина.
"Не хочу называть никаких имен, но надо быть тупым, чтобы нюхать кокаин, зная, что тебя могут протестировать в любой момент", - добавил Кличко.
Напомним, бой Кличко против Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".