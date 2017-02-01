Представители Котто отменили весь вечер бокса из-за травмы Киркленда

Американец повредил нос на тренировке.
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Джеймс Киркленд. Фото с сайта youfight.info
Американский боксер-профессионал Джеймс Киркленд (32-2, 28 КО) получил травму носа во время интенсивных тренировок и теперь вынужден отменить свой бой против экс-чемпиона мира в четырех категориях Мигеля Котто (40-5, 33 КО), сообщает vringe.com
Поединок был запланирован на 25 февраля в рамках вечера бокса во Фресно (США).
Компания Roc Nation, представляющая интересы Котто, решила не искать замену Киркленду, учитывая, что бой специально подбирался под платную трансляцию по системе PPV на телеканале НВО, и отменила все шоу.
В рамках этого вечера бокса также должен был состояться поединок "суперчемпиона" WBA во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо и "временного" чемпиона Мойсеса Флореса.