Стала известна причина, по которой Усик не будет драться в андеркарте у Головкина

Бой боксера в Нью-Йорке пришлось отменить.
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Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер объяснил, почему из андеркарта боя непобежденного казахстанца против американца Дэниэла Джейкобса исчез чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик (11-0, 10 КО).
Оказалось, причиной послужил поединок с участием мексиканца Карлоса Куадраса, занявший место в платной трансляции телеканала НВО.
"Мы утратили слот (в трансляции) из-за боя Куадраса. Если бы Роман Гонсалес и Куадрас дрались друг с другом, у нас был бы слот для поединка с Усиком, как мы и планировали изначально, - пояснил Леффлер. - Вице-президент HBO Sports Питер Нельсон хочет показать Усика снова в обычной трансляции на НВО вместо pay-per-view, так что мы будем ориентироваться на апрель".
Напомним, главным событием вечера бокса 18 марта, который пройдет на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке, станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО). Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV), в Казахстане в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.