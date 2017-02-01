Мурат Гассиев сделал прогноз на бой Головкин - Джейкобс

Россиянин рассказал, как сорвался его бой в андеркарте.

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев в интервью "Спорт-Экспресс" сделал прогноз на бой Головкин - Джейкобс, рассказав, почему сорвалось его выступление в андеркарте.

- 18 марта в Нью-Йорке Геннадий Головкин встречается с Дэниэлом Джейкобсом. Вы тренируетесь вместе с Геннадием в США, он приезжал поддержать в бою с Лебедевым. После поединка встречались?

- В последний раз виделись с Головкиным, когда мы с Денисом сдавали после боя допинг-пробы. Геннадий прождал меня четыре часа, потом сказал, что должен ехать в аэропорт, пожелал удачи и исчез.

- Какой прогноз на бой, предстоящий 18 марта?

- Победа Головкина нокаутом после шестого раунда.

- Геннадий уже приглашал вас на поединок?

- Я и сам должен был боксировать на этом вечере, но не получилось найти соперника.

- Речь об Усике? Он заявлял, что будет драться в рамках этого вечера.

- Не знаю. Искали соперника, но не смогли найти подходящего. Пока точной даты моего поединка нет. В любом случае скоро полечу в Штаты и начну тренироваться.

- Помимо Усика назывались возможные соперники - Лебедев и Гловацки...

- Я жду, когда объявят нового соперника, но пока ясности нет. Интереснее всего было бы провести объединительный бой с Усиком или реванш с Лебедевым.

- Кто из них сильнее? Допустим, если бы они боксировали друг с другом?

- Чуть больше склоняюсь к победе Усика. Но тяжело загадывать, это тяжелый вес, и один удар мог бы решить исход боя. Кроме того, Денис очень опытный боксер.

- Говорят, Абель Санчес - жесткий тренер. Не было проблем на тренировках в Штатах?

- В первую очередь, Санчес - открытый человек. Когда я приехал в Америку, он меня встретил как родного. С первых дней работы было ощущение, что я его уже давно знаю. Как будто мы с ним не виделись десять лет, а теперь встретились. Я рад, что мне посчастливилось тренироваться под его руководством.

- Что-то удивило на первых тренировках в США?

- Были, конечно, впечатления - новая страна, новые люди, новые партнеры по спаррингам. Первая неделя была необычной. Потом втянулся и ко всему привык.

Напомним, Головкин проведет титульный поединок против американца Дэниэла Джейкобса (32-1-0, 29 КО) 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.