Андре Уорд посоветовал Карлу Фрочу взять верх над своим высокомерием

Американец считает, что британца волнует поражение, которое он ему нанес.
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Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Андре Уорд ответил завершившему карьеру британскому боксеру Карлу Фрочу на критику в свой адрес, сообщает "Чемпионат.сом".
Британец заявил, что Уорд не гнушается использовать грязные приемы на ринге.
"У нас был отличный бой. Карлу нужно было что-то сказать в свое оправдание после поражения. Но когда он объявил о завершении карьеры, я сказал, что он отличный боец и настоящий чемпион. Я сказал о том, как уважаю его и что он войдет в Зал боксерской славы. Я не акцентировал внимание на том, что посреди боя сломал руку, но все равно победил.
Я воздаю хвалу элитным бойцам. Возможно, Карлу следует подумать, способен ли он на это. Он не является самым талантливым от природы бойцом. Но я отдаю ему должное за его способность развить свои сильные стороны и его мужество. Я знаю, что это поражение разъедает его. Если бы я проиграл, то и меня бы это затронуло, потому что я очень конкурентоспособен. Но когда ты даешь комментарии, следует взять верх над своим высокомерием. Подобные критические замечания не очень хорошо выглядят, особенно после того, как ты ушел на пенсию", - сказал Уорд.
Отметим, что Уорд победил Фроча единогласным решением судей в декабре 2011 года и отобрал у британца титул WBC.