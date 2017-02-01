Фоторепортаж: как Батыр Джукембаев нокаутировал соперника за 2,5 минуты

После этого казахстанец был назван самым зрелищным проспектом.
Вчера 15:44
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Батыр Джукембаев. Фото Eye of the Tiger Management
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с победного боя казахстанского боксера Батыра Джукембаева в канадском Квебеке.
Соперником 25-летнего Джукембаева, выступающего в первом полусреднем весе, был мексиканец Давид Ранхель. По регламенту бой состоял из восьми раундов, но не продлился даже один - Джукембаев нокаутировал соперника спустя две минуты и 24 секунды после начала поединка.
Видео нокаута Батыра Джукембаева в бою с Давидом Ранхелем можно посмотреть здесь.
После этой победы Джукембаев был назван самым зрелищным проспектом и вошел в ТОП-100 лучших боксеров своего веса.
Фото Eye of the Tiger Management