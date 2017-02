Головкин остался четвертым в рейтинге P4P журнала The Ring

Ранее авторитетный журнал раскритиковали за его политику.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец(36-0, 33 КО) остался на четвертом месте в обновленном рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) по версии авторитетного журнала The Ring, сообщает корреспондент Vesti.kz В первой десятке рейтинга произошло всего одно изменение. Британец Карл Фрэмптон, ранее замыкавший список, покинул ТОП-10, и его место занял японец Наойя Иноуэ.При этом ранее The Ring уже критиковали за то, что Головкин занимает в нем четвертое место. Отмечалось, что казахстанец заслуживает вторую строчку, которую сейчас занимает американец Андре Уорд.Кроме того, вызывает вопросы и политика журнала в плане распределения титулов. В частности, The Ring призывали отобрать пояс чемпиона в среднем весе, которым владеет мексиканец Сауль "Канело" Альварес, и отдать его Головкину.1. Роман Гонсалес.2. Андре Уорд.3. Сергей Ковалев.5. Теренс Кроуфорд.6. Василий Ломаченко.7. Гильермо Ригондо.8. Сауль Альварес.9. Шинсуке Яманака.10. Наойя Иноуэ.