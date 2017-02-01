Головкин остался четвертым в рейтинге P4P журнала The Ring

Ранее авторитетный журнал раскритиковали за его политику.
Вчера 10:00
Ссылки по теме:
- Журнал The Ring призвали отобрать у Альвареса титул чемпиона среднего веса и отдать его Головкину
- Журнал The Ring раскритиковали за четвертое место Головкина в рейтинге P4P
Фото: boxingscene.com
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) остался на четвертом месте в обновленном рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) по версии авторитетного журнала The Ring, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первой десятке рейтинга произошло всего одно изменение. Британец Карл Фрэмптон, ранее замыкавший список, покинул ТОП-10, и его место занял японец Наойя Иноуэ.
При этом ранее The Ring уже критиковали за то, что Головкин занимает в нем четвертое место. Отмечалось, что казахстанец заслуживает вторую строчку, которую сейчас занимает американец Андре Уорд.
Кроме того, вызывает вопросы и политика журнала в плане распределения титулов. В частности, The Ring призывали отобрать пояс чемпиона в среднем весе, которым владеет мексиканец Сауль "Канело" Альварес, и отдать его Головкину.
Полностью ТОП-10 рейтинга P4P по версии The Ring выглядит следующим образом:
1. Роман Гонсалес.
2. Андре Уорд.
3. Сергей Ковалев.
4. Геннадий Головкин.
5. Теренс Кроуфорд.
6. Василий Ломаченко.
7. Гильермо Ригондо.
8. Сауль Альварес.
9. Шинсуке Яманака.
10. Наойя Иноуэ.
В первой десятке рейтинга произошло всего одно изменение. Британец Карл Фрэмптон, ранее замыкавший список, покинул ТОП-10, и его место занял японец Наойя Иноуэ.
При этом ранее The Ring уже критиковали за то, что Головкин занимает в нем четвертое место. Отмечалось, что казахстанец заслуживает вторую строчку, которую сейчас занимает американец Андре Уорд.
Кроме того, вызывает вопросы и политика журнала в плане распределения титулов. В частности, The Ring призывали отобрать пояс чемпиона в среднем весе, которым владеет мексиканец Сауль "Канело" Альварес, и отдать его Головкину.
Полностью ТОП-10 рейтинга P4P по версии The Ring выглядит следующим образом:
1. Роман Гонсалес.
2. Андре Уорд.
3. Сергей Ковалев.
4. Геннадий Головкин.
5. Теренс Кроуфорд.
6. Василий Ломаченко.
7. Гильермо Ригондо.
8. Сауль Альварес.
9. Шинсуке Яманака.
10. Наойя Иноуэ.