Казахстанские нокаутеры Джукембаев и Хусаинов могут выступить в андеркарте боя бывших соперников Головкина

Событие пройдет 11 марта в Нью-Йорке.
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Казахстанские нокаутеры Батыр Джукембаев и Абылайхан Хусаинов могут выступить в андеркарте боя бывших соперников Геннадия Головкина - канадца Давида Лемье и американца Кертиса Стивенса, передает корреспондент Vesti.kz.
- Наш менеджер Анна Рева ведет переговоры об участии в этом вечере бокса, - рассказал Хусаинов.
- Если это участие состоится, то это будет дебют на американском рынке. Есть ли волнение?
- Есть только одно место на этом шоу. И пока неизвестно, кто выступит... Конечно, мы надеемся драться в рамках этого события. Это будет хорошее шоу, и кто бы из нас не вышел, постараемся показать красивый и зрелищный бокс.
На текущий момент казахстанцы Батыр Джукембаев и Абылайхан Хусаинов выступают в Канаде. 25-летний Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, провел восемь боев, и семь выиграл досрочно. Его ровесник легковес Хусаинов победил в пяти поединках - четыре досрочных выигрыша.
Добавим, вечер бокса, где главным событием станет поединок канадца Давида Лемье (36-3-0, 32 КО) и американца Кертиса Стивенса (29-5-0, 21 КО), пройдет в Нью-Йорке 11 марта. В свое время оба известных боксера среднего веса встречались с чемпионом мира Геннадием Головкиным, и оба проиграли досрочно. Лемье проиграл в восьмом раунде техническим нокаутом и потерял пояс чемпиона мира по версии IBF. Бой со Стивенсом также завершился в восьмом раунде.