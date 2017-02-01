Головкин победит Джейкобса, что хорошо для меня. Потому что я стану первым, кто побьет GGG - Юбенк

Британский боксер мог встретиться с GGG в 2016 году.
1 февраля 13:31
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Крис Юбенк-младший. Фото с сайта The Sun
Британский боксер Крис Юбенк-младший (23-1, 18 КО) поделился мнением о поединке между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), который состоится 18 марта в Нью-Йорке.
"Фаворит ли Головкин в бою с Джейкобсом? Конечно. Головкин будет фаворитом в любом своем поединке. Думаю, он побьет Джейкобса, что хорошо для меня, поскольку он (Головкин) останется открытым для меня, чтобы я стал первым, кто лишит его нуля (в графе поражений)", - заявил Юбенк-младший в интервью Fighthype.com.
Ранее британец не раз говорил, что он может побить Головкина, поскольку видит много слабых мест в его стиле. Также Юбенк-младший отмечал, не боится силы казахстанского боксера. Дэвид Хэй считает британца единственным боксером, способным побить GGG.
При этом у Юбенка-младшего была возможность встретиться с Головкиным в 2016 году. Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября, но он сорвался из-за завышенных требований отца британского боксера.
Позже Крис Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров. Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.
Между тем промоутер GGG Том Леффлер заявил, что они открыты для переговоров с Юбенком-младшим. Позже британцы в резкой форме "прошлись" по Головкину.
"Фаворит ли Головкин в бою с Джейкобсом? Конечно. Головкин будет фаворитом в любом своем поединке. Думаю, он побьет Джейкобса, что хорошо для меня, поскольку он (Головкин) останется открытым для меня, чтобы я стал первым, кто лишит его нуля (в графе поражений)", - заявил Юбенк-младший в интервью Fighthype.com.
Ранее британец не раз говорил, что он может побить Головкина, поскольку видит много слабых мест в его стиле. Также Юбенк-младший отмечал, не боится силы казахстанского боксера. Дэвид Хэй считает британца единственным боксером, способным побить GGG.
При этом у Юбенка-младшего была возможность встретиться с Головкиным в 2016 году. Команды боксеров вели переговоры о поединке на 10 сентября, но он сорвался из-за завышенных требований отца британского боксера.
Позже Крис Юбенк-старший рассказал, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. Также он пообещал больше не выкидывать трюков во время переговоров. Сам Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.
Между тем промоутер GGG Том Леффлер заявил, что они открыты для переговоров с Юбенком-младшим. Позже британцы в резкой форме "прошлись" по Головкину.