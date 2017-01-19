Я не хочу, чтобы Джермалл Чарло дрался с Головкиным сразу после перехода в средний вес - Ронни Шилдс

Тренер хочет поберечь своего подопечного.
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Тренер Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, известный американский специалист Ронни Шилдс заявил, что его подопечный Джермалл Чарло, чемпион мира в первой средней весовой категории по версии IBF, еще не готов ко встрече на ринге с Геннадием Головкиным, несмотря на все его заявления.
"Джермалл собирается драться с большими парнями. Я не хочу, чтобы он дрался с неизвестными бойцами. Но в то же время не хочу выставлять его прямо сейчас против Головкина. Сначала ему нужно почувствовать новый для себя дивизион и понять, куда он попал. Мы будем искать себе в соперники парней из топ-15", - цитирует Шилдса boxingscene.com.
Отметим, что ранее сам Чарло заявил, что готов подняться в средний вес: "Я действительно чувствую, что способен подняться в 160 фунтов и конкурировать с сильнейшими парнями этого веса. Почти всю свою карьеру я провел в первом среднем весе, но мое тело меняется, и теперь я готов подняться в средний вес и посмотреть, что у меня получится".