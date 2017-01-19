Фоторепортаж: Как Головкин готовится к бою в сложных погодных условиях

Боксер продолжает подготовку в Big Bear.
Сегодня 08:31
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Геннадий Головкин. Фото vk.com/ggolovkin
В запланированной подготовке к бою против американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) казахстанцу Геннадию Головкину (36-0, 33 КО) не могут помешать даже сложные погодные условия.
Обильный снегопад прошел на территории лагеря Абеля Санчеса Big Bear в Калифорнии, однако из-за этого GGG не стал отказываться от запланированной поддержки.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.
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