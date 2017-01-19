Головкин и Джейкобс великие боксеры, их шансы на победу равны - Педро Диас

Известный кубинский тренер назвал недостаток GGG в последнем поединке.
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Известный кубинский тренер Педро Диас сделал прогноз на предстоящий бой казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) против американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО).
"Джейкобс - великий боксер. Они оба великие, и у обоих хорошие команды. Думаю, это будет отличный бой, а шансы боксеров на победу - 50 на 50. Но если посмотрите последний бой Головкина против Келла Брука, то увидите некоторые ошибки в его обороне. И это против парня, который поднялся в весе", - цитирует Диаса boxingscene.com.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.