Давид Лемье и Кертис Стивенс провели дуэль взглядов

Боксеры проведут бой 11 марта.
Сегодня 11:00
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Фото с сайта boxingscene.com
Бывший чемпион мира по версии IBF в среднем весе 27-летний канадец Давид Лемье (36-3, 32 КО) и американский средневес Кертис Стивенс (29-5, 21 КО) провели в Монреале первую совместную пресс-конференцию и дуэль взглядов, сообщает boxingscene.com.
Напомним, бой состоится 11 марта и станет главным событием вечера, который пройдет в Вероне (штат Нью-Йорк, США) на арене Turning Stone Resort Casino. Бой будет показан в прямом эфире американского телеканала HBO.
Фото с сайта boxingscene.com