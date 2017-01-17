Юбенк-младший назвал Головкина в числе самых желанных соперников

Британец снова заявил, что может побить GGG.
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Британский боксер Крис Юбенк-младший назвал имена трех боксеров, с которыми он хотел бы встретиться на ринге в ближайшее время. В их число вошел и казахстанец Геннадий Головкин.
"Три главных боксера для меня на данный момент - это Джеймс Дигейл, Билли Джо Сондерс и Геннадий Головкин. Очевидно, что титул суперсредневеса позволит мне бросить вызов и этим лучшим средневесам, - цитирует Юбенка-младшего independent.co.uk. - Бой с Головкиным, это то, о чем я открыто заявляю последние полтора года, и я знаю, что могу побить его. Он считается одним из лучших p4p, и я хочу провести этот бой, чтобы люди поняли, что он не такой".
Напомним, команды Головкина и Юбенка-младшего вели переговоры о поединке на 10 сентября 2016 года. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.
Позже Юбенк-старший признался, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. В одном из последних интервью отец британского боксера обещал больше не выкидывать трюков.