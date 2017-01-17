Названы дата следующего боя и соперник казахстанского боксера Ержана Залилова

В активе 23-летнего казахстанца пять побед и одна ничья.
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Казахстанский боксер Ержан Залилов свой следующий бой проведет 11 марта в испанском Бильбао. Об этом агентству "Р-Спорт" сообщил менеджер боксера Андрей Токарев.
"По плану у Александра Подольского 11 марта бой в Бильбао против панамца Роландо Гионо. Также в рамках этого же шоу в Бильбао свой бой проведет Ержан Залилов. Предварительно соперником Ержана станет испанец Альваро Родригес", - сказал Токарев.
Стоит отметить, что в активе 23-летнего Залилова пять побед и одна ничья на профессиональном ринге. Казахстанский боксер выступает во втором легчайшем весе.
Напомним, что свой последний поединок, который также состоялся в Бильбао (Испания), казахстанский боксер провел в ночь на 18 декабря, одержав досрочную победу над доминиканцем Алексом Морой. Незадолго до этого Залилов начал сотрудничество с известным российским менеджером Сергеем Завилейским, который будет выступать в роли его PR-директора.