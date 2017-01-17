Что осталось за кулисами встречи Головкина и Джейкобса в Нью-Йорке и на матче НБА

Боксеры посетили город в рамках раскрутки своего мартовского поединка.
Сегодня 10:00
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Фото с сайта boxingscene.com
Представляем вашему вниманию видеоролик, рассказывающий о том, что осталось за кулисами встречи чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) и американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО).
Боксеры в рамках пресс-тура, посвященного их мартовскому поединку, посетили Нью-Йорк, на одной из улиц которого провели совместную фотосессию.
Также Головкин и Джейкобс стали почетными гостями на матче НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Нью-Орлеан Пеликанс", проходившем на арене Madison Square Garden. Во время паузы в игре на центр паркета вышел известный ринг-анонсер Майкл Баффер и анонсировал предстоящий бой, а также представил публике главных участников сего действия.
Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта также на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов 19 марта по времени Астаны.
Боксеры в рамках пресс-тура, посвященного их мартовскому поединку, посетили Нью-Йорк, на одной из улиц которого провели совместную фотосессию.
Также Головкин и Джейкобс стали почетными гостями на матче НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Нью-Орлеан Пеликанс", проходившем на арене Madison Square Garden. Во время паузы в игре на центр паркета вышел известный ринг-анонсер Майкл Баффер и анонсировал предстоящий бой, а также представил публике главных участников сего действия.
Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта также на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов 19 марта по времени Астаны.