Сондерс передумал завершать карьеру и нашел нового тренера

Чемпион WBO теперь будет работать в одном зале с Энди Ли, у которого он отнял этот титул.
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Билли Джо Сондерс. Фото: Action Images
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) передумал завершать карьеру и даже нашел себе нового тренера.
Ранее Сондерс намекнул на уход из бокса, а поводом для этого послужил его пост в твиттере. "Немного потерял удовольствие от игры. Думаю над тем, чтобы уйти, оставшись на вершине", - написал Сондерс.
Однако позже британец опроверг эти доводы, заявив, что остается. Сондерс добавил, что дата следующего боя и имя соперника станут известны на следующей неделе.
Кроме того, Сондерс начал сотрудничество с новым тренером Адамом Бутом. С прежним наставником - Джимми Тиббсом - британский боксер расстался в конце прошлого года.
Отметим, что в зале Бута Сондерс будет работать вместе со своим бывшим соперником ирландцем Энди Ли, которого он побил в декабре 2015 года и стал новым чемпионом WBO.
"Смотрю в будущее под руководством этого человека", - написал Сондерс в твиттере, выложив совместное фото с Бутом.
Напомним, в начале декабря прошлого года Сондерс заявил о своем намерении провести объединительный бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), но затем Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала его поединок против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
Сам Головкин не раз заявлял, что его главная цель - объединить все пояса в среднем весе. Для этого ему как раз не хватает титула WBO, которым владеет Сондерс.
Ранее Сондерс намекнул на уход из бокса, а поводом для этого послужил его пост в твиттере. "Немного потерял удовольствие от игры. Думаю над тем, чтобы уйти, оставшись на вершине", - написал Сондерс.
Однако позже британец опроверг эти доводы, заявив, что остается. Сондерс добавил, что дата следующего боя и имя соперника станут известны на следующей неделе.
Кроме того, Сондерс начал сотрудничество с новым тренером Адамом Бутом. С прежним наставником - Джимми Тиббсом - британский боксер расстался в конце прошлого года.
Отметим, что в зале Бута Сондерс будет работать вместе со своим бывшим соперником ирландцем Энди Ли, которого он побил в декабре 2015 года и стал новым чемпионом WBO.
"Смотрю в будущее под руководством этого человека", - написал Сондерс в твиттере, выложив совместное фото с Бутом.
Looking forward to the future under the guidance of this man pic.twitter.com/7uAAfDnRcE— billyjoesaunders (@bjsaunders_) 18 января 2017 г.
Напомним, в начале декабря прошлого года Сондерс заявил о своем намерении провести объединительный бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), но затем Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала его поединок против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
Сам Головкин не раз заявлял, что его главная цель - объединить все пояса в среднем весе. Для этого ему как раз не хватает титула WBO, которым владеет Сондерс.