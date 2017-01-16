Тренер Головкина назвал победителя боя "Канело" - Чавес

Абель Санчес также рассказал, что станет решающим фактором в этом поединке.
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Фото с сайта ucnlive.com
Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), назвал победителя в предстоящем поединке мексиканцев Сауля "Канело" Альвареса и Хулио Сезара Чавеса-младшего.
"Головкин спарринговал с обоими.Я думаю, что Чавесу будет сложно согнать вес до 165 фунтов, если ему было тяжело опуститься до 168. Чавес, возможно, сделал вес, но если вы посмотрите на его лицо на взвешивании, то он был похож на скелета.
Так что, это может сыграть определенную роль в развитии хода боя. "Канело" будет комфортно в 165 фунтах, и ему не придется сидеть на диете. Поэтому у него будет преимущество. Я думаю, что скорость рук "Канело" и слобость Чавеса станет решающим фактором. "Канело" выиграет решением судей", - заявил Санчес в интервью Fighthub.com.
Ранее экс-чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Хуан Мануэль Маркес также обратил внимание на проблемы со сгонкой веса у Чавеса. По его словам, главным соперником Хулио станет вес, а уже потом сам "Канело".
Напомним, их бой пройдет 6 мая в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта, а транслировать его будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV).
"Головкин спарринговал с обоими.Я думаю, что Чавесу будет сложно согнать вес до 165 фунтов, если ему было тяжело опуститься до 168. Чавес, возможно, сделал вес, но если вы посмотрите на его лицо на взвешивании, то он был похож на скелета.
Так что, это может сыграть определенную роль в развитии хода боя. "Канело" будет комфортно в 165 фунтах, и ему не придется сидеть на диете. Поэтому у него будет преимущество. Я думаю, что скорость рук "Канело" и слобость Чавеса станет решающим фактором. "Канело" выиграет решением судей", - заявил Санчес в интервью Fighthub.com.
Ранее экс-чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Хуан Мануэль Маркес также обратил внимание на проблемы со сгонкой веса у Чавеса. По его словам, главным соперником Хулио станет вес, а уже потом сам "Канело".
Напомним, их бой пройдет 6 мая в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта, а транслировать его будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV).