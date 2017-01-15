Альварес и Чавес поборются за звание лидера мексиканского бокса - президент WBC

Его организация готова изготовить специальный пояс к этому бою.
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Президент WBC Маурисио Сулейман в интервью BoxingScene поделился ожиданиями от предстоящего боя между мексиканцами Хулио Сезаром Чавесом-младшим и Саулем Альваресом.
Он отметил, что в этом поединке бойцы выявят сильнейшего в своей стране. По мнению Сулеймана, Альварес был более активен в последнее время, но Чавес своим возвращением показал, что находится в хорошей форме.
"Они будут бороться не только за победу, но и за статус лидера мексиканского бокса. Они будут боксировать за честь, потому что после боя каждый из них будет нести ответственность. "Канело" был активнее в последнее время, но Чавес устроил отличное возвращение в декабре и показал, что находится в хорошей форме", - приводит слова Сулеймана "Чемпионат".
Ранее Сулейман заявил, что в случае договоренности между Чавесом-младшим и Альваресом его организация создаст специальный пояс. Поединок пройдет 6 августа в Лас-Вегасе и будет показан по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO.
Добавим, что штаб-квартира WBC находится в Мехико, а сам Сулейман является мексиканцем.