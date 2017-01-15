Бой "Канело" - Чавес привлечет мексиканцев, но он лишний раз доказывает, что это скорее бизнес, чем спорт - Малиньяджи

Он добавил, что в этом поединке нет ничего интересного.
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Бывший двукратный чемпион мира Пол Малиньяджи признался, что ему не очень нравится идея проведения боя между мексиканцами Саулем "Канело" Альвареом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
По его словам, этот бой является больше бизнесом, чем спортивным состязанием. Малиньяджи отмечает, что по какой-то причине мексиканским фанатам нравится этот бой.
"Бой будет хорошо продаваться. Я не думаю, что это хороший бой. Я не думаю, что есть что-то интересное в этом бое. Возможно, у мексиканских поклонников есть причина, которой я не вижу. Мексиканцы будут увлечены этим. Может быть это будет интересно посмотреть. Я не думаю, что это что-то даст кому-либо. В конце концов это бизнес, и этот бой лишний раз доказывает, что это скорее бизнес, чем спорт", - сказал Малиньяджи в интервью Fighthype.com.
Напомним, бой "Канело" - Чавес-младший состоится 6 мая в Лас-Вегасе. Он пройдет в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта и будет транслироваться телеканалом HBO через систему платных трансляций (PPV).