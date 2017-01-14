Команда Брука после поражения от Головкина не может определиться с весовой категорией

Главной целью британец назвал бой с соотечественником Амиром Ханом.

Чемпион мира в полусреднем весе (147 фунтов) по версии IBF Келл Брук в интервью Sky Sport рассказал, что его команда советует ему подняться в первый средний вес (154 фунта).

Ранее IBF обязала Брука встретиться с американцем Эрролом Спенсом, который является обязательным претендентом.

"Окружающие меня люди советуют мне перейти в категорию 154 фунта, потому что знают, что я лучше выгляжу в более тяжелом весе. Но поскольку я упрямый и являюсь чемпионом мира в 147 фунтах, я хочу оставаться в этом весе.

Мы говорили об обязательном претенденте Спенсе, обсуждали Мэнни Пакьяо и Кита Турмана. Все эти поединки мы хотели в течение многих лет. Но я действительно упрям и хочу оставаться в 147 фунтах. Сейчас мы находимся в затруднительном положении, думаем, где продолжать: в 154 или 147 фунтах. Мы по-прежнему ведем переговоры относительно различных вариантов. Но моей главной целью по-прежнему остается Амир Хан", - цитирует Брука "Чемпионат".

Напомним, Брук в последнем своем бою 10 сентября в Лондоне проиграл казахстанцу Геннадию Головкину. Поединок был остановлен в пятом раунде, так как тренер британца опасался за здоровье своего бойца. После боя Брук был госпитализирован из-за перелома глазницы, а затем ему сделали операцию.

В активе 30-летнего Брука 37 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 36 побед (25 нокаутом) и потерпел одно поражение. Большинство его поединков проходили в Великобритании - лишь дважды он дрался в США.