Я хочу нокаутировать мексиканца, но в ринге может всякое случиться - Абылайхан Хусаинов

На счету 25-летнего казахстанского боксера четыре победы без поражений.

Казахстанский боксер Абылайхан Хусаинов в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил, с каким настроем он подходит к поединку с мексиканцем Оскаром Мехией, который пройдет 28 января в Канаде.



- Соперник назван. Что можно сказать о нем?



- Думаю, что будет хороший соперник. У него только одно поражение в 10 боях.



- Ожидается, что это будет дебют в шестираундовых боях. Как проходит подготовка к бою?



- Подготовка идет хорошо, проводим по три спарринга в неделю. До боя еще две недели, и все идет по плану. Надеюсь, к встрече подойду в отличной форме, и подарю болельщикам еще одну победу.



- Мехия парень крепкий. Его единственное поражение не было досрочным...



- Мексиканцы парни очень крепкие и выносливые. Я, правда, не видел его еще в бою, но постараюсь выиграть досрочно. Конечно, это бокс, и всякое может случиться. Мы выходим на ринг только побеждать, каким бы не сложился поединок. Главное, это победа.



Напомним, казахстанцы Батыр Джукембаев и Абылайхан Хусаинов примут участие в вечере бокса, который пройдет в Канаде. 25-летний легковес Хусаинов провел на профи-ринге четыре боя, и три из них выиграл досрочно. Его соперник, мексиканец, провел 10 боев: восемь побед, ничья и поражение. В еще одной казахстанско-мексиканской встрече сойдутся Джукембаев и Давид Рангел (12-4-0, 8 КО). В главном бою вечера встретятся непобежденные канадские боксеры Стивен Батлер (18-0-1, 15 КО) и Брендон Кук (17-0, 10 КО). На кону в поединке будут стоять североамериканские пояса IBF и WBA в первом среднем весе.