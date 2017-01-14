Для Головкина бой с Джеймсом будет большим риском - тренер ДиГейла

Наставник британца отметил, что GGG никогда не сталкивался с такими бойцами.
Сегодня 11:33
4 Комментария
Ссылки по теме:
Фото с сайта Boxing News
Тренер чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе британца Джеймса ДиГейла (23-1-1, 14 КО) Джим Макдоннелл прокомментировал возможность проведения боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), который владеет титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Головкин - потрясающий боец, у него невероятная сила удара. Если он решит подняться в весе и встретиться с Джеймсом, это будет для него большой вызов, но и вместе с тем большой риск. Раньше он никогда не сталкивался с такими бойцами, как ДиГейл", - сказал Макдоннелл в интервью ThaBoxingVoice.
Напомним, ДиГейл в минувшие выходные провел объединительный бой с чемпионом WBC Баду Джеком. Их поединок продлился все 12 раундов и завершился ничьей. Головкин назвал Джека победителем.
При этом ранее сам ДиГейл не раз говорил о готовности и желании провести бой с Головкиным.
"Головкин - потрясающий боец, у него невероятная сила удара. Если он решит подняться в весе и встретиться с Джеймсом, это будет для него большой вызов, но и вместе с тем большой риск. Раньше он никогда не сталкивался с такими бойцами, как ДиГейл", - сказал Макдоннелл в интервью ThaBoxingVoice.
Напомним, ДиГейл в минувшие выходные провел объединительный бой с чемпионом WBC Баду Джеком. Их поединок продлился все 12 раундов и завершился ничьей. Головкин назвал Джека победителем.
При этом ранее сам ДиГейл не раз говорил о готовности и желании провести бой с Головкиным.