Уорд наклоняется ниже пояса, а это запрещено в боксе. Не знаю, почему его не дисквалифицировали - Карл Фроч

В своем последнем бою американец победил Сергея Ковалева.

Бывший чемпион мира британский боксер Карл Фроч прокомментировал результат боя между американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым, сообщает "Чемпионат.com".

"Я смотрел бой на телефоне. Сначала я думал, что Ковалев сделал достаточно для победы. Но потом я пересмотрел бой и насчитал ничью. Не думаю, что кто-то заслужил победу в том поединке. У меня было отвращение к стилю и тактике Уорда. Он наклоняется ниже пояса, а это запрещено в боксе. Не знаю, почему его не дисквалифицировали. Реванш может сложиться также", - сказал Фроч в интервью Fight Space.

Стоит отметить, что 20 ноября Уорд единогласным решением судей победил Ковалева. При этом американец во втором раунде побывал в нокдауне. Контракт на бой предусматривает обязательное проведение реванша. Благодаря этой победе Андре Уорд догнал Геннадия Головкина в списке самых титулованных боксеров мира.