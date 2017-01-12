"Чудо против монстра". Промо-ролик к бою Головкин - Джейкобс

Бой состоится 18 марта в Нью-Йорке.

В Сети появился промо-ролик к предстоящему бою Головкин - Джейкобс под названием Miracle vs. Monster - "Чудо против монстра".

Непобежденный Головкин (36-0, 33 КО) встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО) 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Под чудом в названии данного ролика подразумевается Джейкобс, так как его боксерское прозвище Miracle Man, то есть волшебник.