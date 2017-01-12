Два года назад в России дрался на улице с одним сумасшедшим - Геннадий Головкин

По его словам, в тот момент существовала угроза для жизни детей.
Ссылки по теме:
- Геннадий Головкин рассказал о своих поражениях, Роузи и семье
- Головкин рассказал о сексе перед боями и ответил на критику об уровне его соперников
- Джейкобс назвал Головкина "убийцей из России"
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в эфире программы The Breakfast Club на американской радиостанции Power рассказал, как дрался в России на дороге с пьяным водителем.
- Когда ты последний раз дрался на улице?
- Два года назад.
- Почему об этом никто не слышал?
- Я помню, что он был пьяным за рулем, сбивал все машины. Это не было прям большой дракой на дороге.
- Ты избил водителя Uber (сервис онлайн-такси)?
- (смеется) Нет другого сумасшедшего. Там была опасность для детей и людей.
- Подожди, где это было?
- Это было в России.
- За сколько ты побьешь одного из ведущих этого шоу?
- Даже не пытайся!
Полностью интервью Головкина в эфире Power вы можете прочитать здесь. В нем он откровенно рассказал о своей жизни и карьере.
Добавим, что свой следующий бой непобежденный Головкин (36-0, 33 КО) проведет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Его соперником станет американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).