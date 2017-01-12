Старейший в мире журнал о боксе назвал поединок Головкин - Альварес самым большим боем

Команды боксеров вновь начали переговоры.

Старейший в мире журнал о боксе Boxing News назвал десятку самых ожидаемых боев в 2017 году.

Первое место в рейтинге занял возможный поединок казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, чьи команды вновь ведут переговоры.

"Это самый бой, который можно сделать в этом виде спорта. Две элитные суперзвезды пока ведут переговоры друг с другом", - пишет BoxingNews.

В рейтинг также включены следующие возможные бои:

Дэвид Хэй (Великобритания) - Энтони Джошуа (Великобритания), тяжелый вес;

Амир Хан (Великобритания) - Келл Брук (Великобритания), полусредний вес;

Андре Уорд (США) - Сергей Ковалев (Россия), реванш, полутяжелый вес;

Тайсон Фьюри (Великобритания) - Деонтей Уайлдер (США), тяжелый вес;

Роман Гонсалес (Никарагуа) - Наоя Иноуэ (Япония), второй наилегчайший вес;

Мэнни Пакьо (Филиппины) - Теренс Кроуфорд (США), первый полусредний вес;

Джеймс ДиГейл (Великобритания) - Джордж Гроувз (Великобритания); второй средний вес;

Билли Джо Сондерс (Великобритания) - Крис Юбенк-младший (Великобритания), средний вес;

Адонис Стивенсон (Канада) - Артур Бетербив (Россия), полутяжелый вес.

Отметим, что журнал Boxing News выпускается раз в месяц с 1909 года в Великобритании.