Старейший в мире журнал о боксе назвал поединок Головкин - Альварес самым большим боем

Команды боксеров вновь начали переговоры.
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- Не знаю, специально ли "Канело" ждет, пока я постарею. Это вопрос к его промоутерам - Головкин
- Команды Головкина и Альвареса продолжают переговоры о бое - промоутер
- Для меня "Канело" - ничто. Он слишком много болтает впустую - Головкин
Старейший в мире журнал о боксе Boxing News назвал десятку самых ожидаемых боев в 2017 году.
Первое место в рейтинге занял возможный поединок казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, чьи команды вновь ведут переговоры.
"Это самый бой, который можно сделать в этом виде спорта. Две элитные суперзвезды пока ведут переговоры друг с другом", - пишет BoxingNews.
В рейтинг также включены следующие возможные бои:
Дэвид Хэй (Великобритания) - Энтони Джошуа (Великобритания), тяжелый вес;
Амир Хан (Великобритания) - Келл Брук (Великобритания), полусредний вес;
Андре Уорд (США) - Сергей Ковалев (Россия), реванш, полутяжелый вес;
Тайсон Фьюри (Великобритания) - Деонтей Уайлдер (США), тяжелый вес;
Роман Гонсалес (Никарагуа) - Наоя Иноуэ (Япония), второй наилегчайший вес;
Мэнни Пакьо (Филиппины) - Теренс Кроуфорд (США), первый полусредний вес;
Джеймс ДиГейл (Великобритания) - Джордж Гроувз (Великобритания); второй средний вес;
Билли Джо Сондерс (Великобритания) - Крис Юбенк-младший (Великобритания), средний вес;
Адонис Стивенсон (Канада) - Артур Бетербив (Россия), полутяжелый вес.
Отметим, что журнал Boxing News выпускается раз в месяц с 1909 года в Великобритании.