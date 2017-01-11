Экс-боксер "Астана Арланс" дебютирует в профессионалах в Китае

Он становился чемпионом Казахстана по боксу и кикбоксингу.

Казахстанский боксер полулегкого веса Мирас Жакупов завтра, 14 января, дебютирует в профессионалах, сообщает группа "Профи Бокс Казахстана" в "ВКонтакте"

Поединок будет состоять из четырех раундов и пройдет в китайском Шанхае. Соперником 27-летнего Жакупова станет еще один дебютант - местный 22-летний боксер Гуаньжи Жен.

Накануне оба бойца прошли официальное взвешивание, уложившись в нужный лимит. Вес Жакупова составил 124 фунта, а Жена - 125 фунтов.

Чемпион Казахстана по кикбоксингу и боксу Жакупов родом из Усть-Каменогорска. В 2012, 2014 и 2015 годах он провел шесть боев в составе "Астана Арланс", в которых одержал четыре победы и потерпел два поражения.