Головкин бьет так же сильно, как и Ковалев. У Джейкобса нет шансов - Ян Майзер

Уроженец Казахстана и молодежный чемпион WBО ждет нокаут в этом бою.

Немецкий боксер-средневес, уроженец Казахстана, 22-летний Ян Майзер, не проигравший в профи-карьере ни одного боя (12-0-1) и владеющий молодежным поясом WBO, в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как пришел в бокс и почему Геннадий Головкин успешен среди профи.



- Мы переехали в Германию, когда мне было 6 лет. Меня звали Артем, но после переезда сменил имя на Ян. В памяти немного осталось о Казахстане.



- В каком возрасте пришли в бокс?



- Начал боксировать с 9 лет в Германии.



- Вы выступаете с среднем весе и скоро в Вашем дивизионе будет титульный поединок между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом. Как Вы считаете, как будет развиваться этот поединок и кто победит?



- GGG я знаю и думаю, он выиграет этот поединок.



- По очкам или досрочно?



- Думаю, нокаутом.



- А в чем сильная сторона Головкина по сравнению с Джейкобсом?



- У него удар, как у Сергея Ковалева.



- А Вы встречались с Ковалевым? Откуда знаете о его силе удара?



- Еще нет, но я знаю об этом через ребят, которые с ним тренировались.



- А что Вы думаете о возможной встрече Головкина с Альваресом?



- Тоже думаю, что Головкин выиграет эту встречу.



- А в чем сильная сторона Головкина кроме удара?



- Техника. И он очень хорошо держит удар.



- Говорят, что Джейкобс тоже очень сильно бьет.



- Да, они все приходят с ударом, но против Головкина у них нет шансов.



Напомним, титульный поединок по линии WBA между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом пройдет 18 марта в Нью-Йорке. В преддверии боя американец рассказал, что он и его сын являются фанатами казахстанского боксера. А тренер Головкина Абель Санчес прокомментировал приглашение в тренировочный лагерь американца наставника Андре Уорда - Вирджила Хантера. Известный казахстанский боксер-профессионал Виталий Демьяненко считает, что поединок в Нью-Йорке завершится досрочно, и привел доводы.