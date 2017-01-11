Головкин бьет так же сильно, как и Ковалев. У Джейкобса нет шансов - Ян Майзер

Уроженец Казахстана и молодежный чемпион WBО ждет нокаут в этом бою.
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Немецкий боксер-средневес, уроженец Казахстана, 22-летний Ян Майзер, не проигравший в профи-карьере ни одного боя (12-0-1) и владеющий молодежным поясом WBO, в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как пришел в бокс и почему Геннадий Головкин успешен среди профи.
- Мы переехали в Германию, когда мне было 6 лет. Меня звали Артем, но после переезда сменил имя на Ян. В памяти немного осталось о Казахстане.
- В каком возрасте пришли в бокс?
- Начал боксировать с 9 лет в Германии.
- Вы выступаете с среднем весе и скоро в Вашем дивизионе будет титульный поединок между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом. Как Вы считаете, как будет развиваться этот поединок и кто победит?
- GGG я знаю и думаю, он выиграет этот поединок.
- По очкам или досрочно?
- Думаю, нокаутом.
- А в чем сильная сторона Головкина по сравнению с Джейкобсом?
- У него удар, как у Сергея Ковалева.
- А Вы встречались с Ковалевым? Откуда знаете о его силе удара?
- Еще нет, но я знаю об этом через ребят, которые с ним тренировались.
- А что Вы думаете о возможной встрече Головкина с Альваресом?
- Тоже думаю, что Головкин выиграет эту встречу.
- А в чем сильная сторона Головкина кроме удара?
- Техника. И он очень хорошо держит удар.
- Говорят, что Джейкобс тоже очень сильно бьет.
- Да, они все приходят с ударом, но против Головкина у них нет шансов.
Напомним, титульный поединок по линии WBA между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом пройдет 18 марта в Нью-Йорке. В преддверии боя американец рассказал, что он и его сын являются фанатами казахстанского боксера. А тренер Головкина Абель Санчес прокомментировал приглашение в тренировочный лагерь американца наставника Андре Уорда - Вирджила Хантера. Известный казахстанский боксер-профессионал Виталий Демьяненко считает, что поединок в Нью-Йорке завершится досрочно, и привел доводы.