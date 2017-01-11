"Я не проглочу эту наживку, Флойд". Как Уорд ответил Мейвезеру за критику тренера

Уорд написал обращение в Соцсети.
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Напомним, Мейвезер выразил мнение, что тренер Вирджил Хантер не может дать достойный совет Уорду, так как сам не был в ситуации, аналогичной поединку с Ковалевым.
"Андре Уорд должен сделать существенные изменения, если собирается снова драться с Ковалевым. Да, существенные изменения, и он должен подобрать другого тренера, который раньше бывал в кризисных и сложных ситуациях, - заявил Мейвезер-младший. - Как может Хантер рассказать тебе о кризисном моменте, если сам никогда в нем не бывал? Я знаю, как все должно быть в бою. Вы должны иметь определенный опыт в боксе. Так что мог бы Хантер находиться в моем углу? Абсолютно нет".
Уорд, в свою очередь, призвал Мейвезера перестать критиковать всех вокруг, а заняться делами, приносящими пользу боксу.
"Флойд, я не проглочу эту наживку, но скажу следующее. Когда это прекратится? Сколько еще людей ты собираешься раскритиковать? Ты находишься в том положении, когда можешь улучшать бокс и людей в нем, а не рвать их. Особенно молодое поколение. Будь частью решения, а не частью проблемы. Не становись очередным "критиком", с которыми ты сам боролся всю карьеру. Особенно в сторону тех, кто проходит через то же самое, что и ты. Все это делает заголовки в прессе, но выглядит не очень хорошо, брат. Нам нужно с умом подбирать слова, потому что люди слушают", - написал Уорд в своем аккаунте в Instagram.
Floyd - I'm not taking the bait, but I will say this. When is it going to stop? How many more people are you going to lash out at? You’re in a position to build up the sport of boxing and the people in it and not tear it down. Especially the younger generation. Be a part of the solution and not a part of the problem. Don't become another "Critic" the very ones you've been fighting your whole career. Especially toward the ones who go through the same things you do. All the lashing out may make headlines, but it's not a good look bro. We need to choose our words wisely, the people are listening.