"Я не проглочу эту наживку, Флойд". Как Уорд ответил Мейвезеру за критику тренера

Уорд написал обращение в Соцсети.

Американский боксер Андре Уорд в Соцсети написал ответ своему соотечественнику Флойду Мейвезеру-младшему, который ранее посоветовал ему сменить тренера, заявив, что бой с Сергеем Ковалевым не был выигран.

Напомним, Мейвезер выразил мнение, что тренер Вирджил Хантер не может дать достойный совет Уорду, так как сам не был в ситуации, аналогичной поединку с Ковалевым.

"Андре Уорд должен сделать существенные изменения, если собирается снова драться с Ковалевым. Да, существенные изменения, и он должен подобрать другого тренера, который раньше бывал в кризисных и сложных ситуациях, - заявил Мейвезер-младший. - Как может Хантер рассказать тебе о кризисном моменте, если сам никогда в нем не бывал? Я знаю, как все должно быть в бою. Вы должны иметь определенный опыт в боксе. Так что мог бы Хантер находиться в моем углу? Абсолютно нет".

Уорд, в свою очередь, призвал Мейвезера перестать критиковать всех вокруг, а заняться делами, приносящими пользу боксу.

"Флойд, я не проглочу эту наживку, но скажу следующее. Когда это прекратится? Сколько еще людей ты собираешься раскритиковать? Ты находишься в том положении, когда можешь улучшать бокс и людей в нем, а не рвать их. Особенно молодое поколение. Будь частью решения, а не частью проблемы. Не становись очередным "критиком", с которыми ты сам боролся всю карьеру. Особенно в сторону тех, кто проходит через то же самое, что и ты. Все это делает заголовки в прессе, но выглядит не очень хорошо, брат. Нам нужно с умом подбирать слова, потому что люди слушают", - написал Уорд в своем аккаунте в Instagram.