Ислам должен быть на пике сегодня, поскольку через пару лет он не захочет тренироваться - Демьяненко

Следующий бой спортсмена будет не титульным.

Вице-президент федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал причины, которые мешают боксеру Канату Исламу (22-0, 18 КО) бороться за большие титулы.



"Я не знаю, как с ним работают. Тренер ему ничего не может показать, или он сам не тренируется. Ясно, что ему подбирают таких соперников, чтобы он мог их победить и оставаться на слуху. Те, кто разбираются, понимают, что соперник должен быть достойный, а не держаться шесть или восемь раундов и затем падать.



В последнем бою, который длился все 12 раундов, стало ясно, что Ислам не готов функционально. Именно поэтому ему подбирают бои, которые он может закончить в первых раундах. Поэтому Канат Ислам не станет чемпионом. Сейчас правда поздновато рассуждать об этом. Ислам должен быть на пике сегодня, поскольку через пару лет он не захочет тренироваться", - отметил Демьяненко.



Недавно в СМИ появилась информация о возможном поединке Ислама с Саулем Альваресом в мае этого года.



Российский эксперт в области бокса Александр Беленький весьма скептически отнесся к этой информации, тогда как его коллега Григорий Стангрит заявил, что такой вариант развития событий вполне возможен.



Следующий бой Каната Ислама состоится 17 февраля в США в андеркарте вечера бокса Роя Джонса.