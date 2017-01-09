Исламу нужно посмотреть бои Альвареса с Ларой и Мейвезером, чтобы победить мексиканца - Демьяненко

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Обод Махтаарал 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Кулагер Алматы 4:3
Иртыш Темиртау 0:3
Арлан Астана 2:1
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 20:00
ЦСКА Металлург Нк 22:30
СКА Авангард 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 17:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 20:00
СКА Авангард 22:30
ЦСКА Металлург Нк 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Кайрат Кукеси
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Павлодар Есиль СК 17:00
Есиль СК Алматы 13:00
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
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Исламу нужно посмотреть бои Альвареса с Ларой и Мейвезером, чтобы победить мексиканца - Демьяненко

Известный боксер считает, что казахстанец может победить "Канело".

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4 Комментария
Канат Ислам. Фото zhusan.kz/Женис Ыскабай
Канат Ислам. Фото zhusan.kz/Женис Ыскабай
Известный казахстанский боксер, ушедший с профи-ринга непобежденным, Виталий Демьяненко в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, что может помочь его соотечественнику Канату Исламу одолеть мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

Поединок между 32-летним казахстанцем и 26-летней звездой мексиканского бокса американские СМИ анонсируют на 6 мая. Ислам уже отправился в США для подготовки к следующему бою, а переговоры между командами Альвареса и другого мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего об организации майской встречи явно затянулись. Поэтому, вариант боя Ислам-Альварес выглядит очень реалистично.

- Это здорово, я считаю. Это большой шаг для нашего бокса, если такой матч организуют. Будет событием для нашего спорта. Я помню, когда сам в Америке был, и у Альвареса в тот момент срывался бой. Ему нужно было найти соперника, который бы за короткий срок "взял бой". Я тогда боксировал в категории до 66 килограммов... Мне мои менеджеры подходят и говорят, "будешь драться с Альваресом?". Через неделю должен был быть бой. Я ответил, конечно. Когда еще будет такая возможность? Правда, в итоге выбрали другого соперника. Меня в Америке плохо знали.

Они выбирали из тех, у кого неплохой послужной список, и кому не надо "вес гонять". Мне этого делать не нужно было, как и Канату. Я тогда так обрадовался, что нам такое предложение сделали. И если Канат выйдет с Альваресом на ринг, то я уверен, что он хорошо подготовиться к этой встрече. Ему по силам одолеть любого соперника, потому что он сам опытный и сильный боксер. У него богатая любительская карьера. В профессионалах он провел уже больше 20 боев. 22 победы и 18 нокаутов.

Перед поединком с Аллотеем Канат "перегонял" вес. Я не знаю, зачем. Он весил 68 килограммов. Если бы он был в своей нормальной кондиции, то бой с африканским боксером завершил досрочно. А так, вышла "рубка" с африканцем. И бой получился такой равный. Если Канат грамотно подготовиться, то любого соперника может победить.

- В том числе и Альвареса, которого называют главной звездой современного профессионального бокса?

- Альварес, он для своего молодого возраста показывает очень грамотный бокс. Очень хорошо подкован. Мне импонирует его работа. Конечно, я не ожидал, что он в одностороннем бою проиграет Флойду Мейвезеру. Думал, он сможет создать проблемы какие-то. Я был в шоке, когда смотрел этот бой. Думал, он создаст проблемы Флойду, а Мейвезер его просто "растоптал". Канату нужно посмотреть этот бой, Мейвезер-Альварес, и поединок с Эрисланди Ларой. Кубинцем. Тогда Канат тоже сможет дать тяжелый бой Альваресу. Я думаю, Канат проведет хорошую работу, и бой получится очень хорошим. Исламу по силам одолеть такого грозного соперника.

Напомним, на счету 32-летнего Каната Ислама 22 победы на профессиональном ринге (18-досрочных) и нет поражений. 26-летний Сауль "Канело" Альварес выходил на ринг 50 раз, и 48 встреч выиграл. Также, в его послужном списке поражение и ничья. Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, а Ислам идет пятым в рейтинге этой организации.
Просмотров: 1334  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Steppenwolf !!! Сегодня 16:04
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6065
Не смотреть надо , а менять тактику и рисунок боя ! Левую надо включать , да и джебы не мешало бы отработать ! Сауль не Аллотей вмиг настучит и может накаутировать ! ИСЛАМ СТАЛ ХУЖЕ БОКСИРОВАТЬ , ЧЕМ КОГДА БЫЛ В АРЛАНАХ !
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Abzal Satzhanov Сегодня 16:10
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
у Каната совершенно другой стиль, чем у Лары и Мея
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Нургиса Шопанов Сегодня 16:12
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 210
Канат быстро устает. Надо подтянуть физику до мая
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Бесконечность Марс Сегодня 16:50
Статус: Профи
Рейтинг: 400
Канат никогда не был бегунком , у него совсем другой стиль. Вот если бы на его месте был Д.Елеусинов тогда другое дело . Так что если их бой состойтся то это будет битва для Каната ,тяжеленный бой но шансы есть , если правильно подготовится .
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