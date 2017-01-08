Бывший спарринг-партнер Головкина проведет бой с Чудиновым за титул суперчемпиона WBA

Поединок пройдет в феврале в Лондоне.
Сегодня 13:47
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Фото с сайта Ringside Report
Британский боксер Джордж Гроувз, бывший спарринг-партнер казахстанца Геннадия Головкина, в феврале проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе с россиянином Федором Чудиновым. Об этом "Р-Спорт" рассказал промоутер российского боксера Умар Кремлев.
"Бой будет в Лондоне. Сейчас идут переговоры, а предварительная дата поединка - 25 февраля. Договорились без торгов, в них смысла сейчас нет. Нужно просто забрать свой титул, а потом уже диктовать условия, - сказал Кремлев. - К этому бою Федора в Серпухове готовит Алексей Галеев".
Чудинов в мае 2015 года победил немца Феликса Штурма в Германии и завоевал вакантный титул чемпиона WBA во втором среднем весе. В феврале 2016 года немец также в Германии взял реванш, выиграв чемпионский пояс.
В апреле стало известно, что допинг-проба А, взятая у Штурма после поединка, показала наличие станозолола, входящего в перечень запрещенных препаратов. Согласно резолюции WBA ассоциация приняла отказ Штурма от титула, а Чудинов стал претендентом на бой за вакантный пояс WBA (Super).
Ранее Гроувз поделился воспоминаниями о неудачном опыте проведения спарринга с Головкиным, назвав его "худшим опытом в жизни".
"Бой будет в Лондоне. Сейчас идут переговоры, а предварительная дата поединка - 25 февраля. Договорились без торгов, в них смысла сейчас нет. Нужно просто забрать свой титул, а потом уже диктовать условия, - сказал Кремлев. - К этому бою Федора в Серпухове готовит Алексей Галеев".
Чудинов в мае 2015 года победил немца Феликса Штурма в Германии и завоевал вакантный титул чемпиона WBA во втором среднем весе. В феврале 2016 года немец также в Германии взял реванш, выиграв чемпионский пояс.
В апреле стало известно, что допинг-проба А, взятая у Штурма после поединка, показала наличие станозолола, входящего в перечень запрещенных препаратов. Согласно резолюции WBA ассоциация приняла отказ Штурма от титула, а Чудинов стал претендентом на бой за вакантный пояс WBA (Super).
Ранее Гроувз поделился воспоминаниями о неудачном опыте проведения спарринга с Головкиным, назвав его "худшим опытом в жизни".