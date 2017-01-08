Джейкобс объяснил роль тренера Уорда в его подготовке к бою против Головкина

Американец добавил, что его впечатлило выступление Уорда в бою с Ковалевым.
Сегодня 09:15
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Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта The Source
Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) объяснил, почему он решил сотрудничать с известным тренером Вирджилом Хантером в его подготовке к бою против казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
По его словам, Андре Розье останется его главным тренером, а Хантер, известный по работе с Андре Уордом, будет выступать в роли консультанта. С этой целью команда Джейкобса прибыла в боксерский зал Virgil Hunter’s King’s Boxing Gym, который находится в калифорнийском Окленде.
"Я с нетерпение жду того, чтобы выучить как можно больше. Мне противостоит лучший соперник, и я собираюсь впитать в себя все и использовать это для своей победы.
Я посетил в бой Андре Уорд - Сергей Ковалев, и я был так вдохновлен тем, что делал Уорд. Он оказал на меня неизгладимое впечатления. Я подумал, что было здорово просто пойти туда и коснуться с ним плечом, поговорить с ним и тренироваться с ним в одном зале. Но я никогда не смогут стать Андре Уордом и наоборот. У нас разные стили, будет сложно выйти в ринг и драться в его манере.
То, что я всегда почитал в Вирджиле, это его способность устанавливать связь с боксерами. Бокс - это больше чем просто бить по лапам и иметь план на бой. Нужно фактически залезть в голову бойца и мотивировать его делать то, что нужно", - заявил Джейкобс в интервью RingTV.
Напомним, бой между Джейкобсом и Головкиным состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
По его словам, Андре Розье останется его главным тренером, а Хантер, известный по работе с Андре Уордом, будет выступать в роли консультанта. С этой целью команда Джейкобса прибыла в боксерский зал Virgil Hunter’s King’s Boxing Gym, который находится в калифорнийском Окленде.
"Я с нетерпение жду того, чтобы выучить как можно больше. Мне противостоит лучший соперник, и я собираюсь впитать в себя все и использовать это для своей победы.
Я посетил в бой Андре Уорд - Сергей Ковалев, и я был так вдохновлен тем, что делал Уорд. Он оказал на меня неизгладимое впечатления. Я подумал, что было здорово просто пойти туда и коснуться с ним плечом, поговорить с ним и тренироваться с ним в одном зале. Но я никогда не смогут стать Андре Уордом и наоборот. У нас разные стили, будет сложно выйти в ринг и драться в его манере.
То, что я всегда почитал в Вирджиле, это его способность устанавливать связь с боксерами. Бокс - это больше чем просто бить по лапам и иметь план на бой. Нужно фактически залезть в голову бойца и мотивировать его делать то, что нужно", - заявил Джейкобс в интервью RingTV.
Напомним, бой между Джейкобсом и Головкиным состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).