Джейкобс не Супермен. Головкин обработает его своими кувалдами - специалист

Поединок пройдет 18 марта в Нью-Йорке.

Известный казахстанский рефери, а в прошлом боксер-профессионал Серикжан Ешмагамбетов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как, по его мнению, будет складываться титульный поединок между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом.



- Джейкобс - парень неплохой. Хорошо "толкается" в среднем весе, но под давлением Геннадия в ринге ему будет очень тяжело. Если сам Головкин по пути к бою не приболеет или что-то случится... Да, до боя еще три месяца, но ничего нельзя исключать. Я видел последние бои Джейкобса. Он - бесшабашный и раскрытый боец, который может полезть и подраться. А Геннадий боксер другого стиля, он более собранный и дисциплинированный. В такой ситуации Джейкобсу будет очень сложно.



Видел Дэниэла в последнем бою, который он проводил в конце прошлого года. И я не скажу, что он Супермен и что-то может сделать в бою против Головкина. Парень "продышится" за половину боя, а потом Геннадий, как говорится, своими кувалдами будет обрабатывать соперника так, что мало не покажется.



- К этому бою сложилось такое отношение: серьезный американский боксер попробует остановить казахстанского чемпиона. А Вы видели поединок Джейкобса с Дмитрием Пирогом?



- Головкин и Пирог очень близки по жесткости удара. Дмитрий как боксер -своеобразный и нестандартный, который умеет "поиграть" с соперником и больше на финтах работает. Он своими обманными движениями заставляет соперника "потеряться" и ошибаться. Пускай Геннадию этого не хватает, но он точно расстреливает по всем точкам - с самого верхнего этажа и до самого низа.



Джейкобсу в этом бою будет еще сложнее, чем было с Пирогом. Я думаю, что парню хотят сделать бой со звездой. И пускай организовывают. Но я не даю ни одного процента в пользу Джейкобса.



Напомним, поединок между "суперчемпионом" по версии WBA в среднем весе Геннадием Головкиным и "обычным" чемпионом ассоциации Дэниэлом Джейкобсом пройдет 18 марта в Нью-Йорке. Готовиться к поединку американцу будет помогать тренер Андре Уорда Вирджил Хантер, который уже успел рассказать о своей роли в команде Джейкобса. Наставник Головкина Абель Санчес считает, что уверенная победа над американцем поможет его подопечному добиться признания критиков.