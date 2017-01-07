"Бегать или драться". Какую тактику на бой против Головкина выберет Джейкобс после работы с тренером Уорда

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:4
Медвешчак Адмирал 1:4
Авангард Локомотив 3:2
Ак Барс Металлург Мг 0:2
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 4:8
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 46:99
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 82:49
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Теннис. Турнир ATP Сидней (Австралия) 2017
Бартон Кукушкин 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 0:0
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Китай (U-18) 0:0
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо 14:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 14:00
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Кайрат Кукеси
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана 19:00
Каспий Астана 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 17:00
Кайрат Актобе 18:00
Кайрат Актобе 14:00
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Алматы Алтай
Атырау ТНК "Казхром"
Есиль СК Тараз
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

"Бегать или драться". Какую тактику на бой против Головкина выберет Джейкобс после работы с тренером Уорда

Боксеры встретятся 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Ссылки по теме:

7 Комментариев
Дэниэл ДЖейкобс. Фото с сайта Boxing News
Дэниэл ДЖейкобс. Фото с сайта Boxing News
18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden "регулярному" чемпиону WBA в среднем весе американскому боксеру Дэниэлу Джейкобсу (32-1, 29 КО) предстоит провести главный бой в своей карьере. Противостоять ему будет непобежденный казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО), владеющий чемпионскими титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

В своих интервью Джейкобс не раз говорил, что видел недостатки у Головкина и намерен использовать их. Однако, пожалуй, один из главных вопросов, который интересует фанатов бокса, какую же тактику на этот поединок американец выберет: "Бегать или драться".

Джейкобс прежде никогда не сталкивался с соперником такого уровня, и вполне возможно, что он предпочтет бегать от Головкина, когда выйдет с ним на ринг.

Изменить "картину" может тренер Вирджил Хантер, который помогает Джейкобсу готовиться к поединку против Головкина. И хотя некоторые люди из мира бокса видят Хантера больше как мотиватора или философа, он проделал большую работу в качестве тренера-наставника для Андре Уорда. Хантер имеет много концепций, которые могут помочь Джейкобсу создать проблемы Головкину при их встрече.

Одна из таких идей может заключаться в том, чтобы "вязать" Головкина и тем самым избегать его ударов. Джейкобс не будет следовать этой тактике все время, но, скорее всего, сделает это в достаточной мере, чтобы замедлить Головкина, когда тот будет сближаться и пытаться нанести тяжелый удар на ближней дистанции.

В интересах Джейкобса, чтобы фанаты увидели то, что он хотя бы пытается драться. Если же он будет бегать от Головкина, то это будет выглядеть некрасиво, особенно если бой для него завершится поражением. Всегда лучше смотрится то, как боксер пытается сделать бой, а не просто сдается и не "сидит на велосипеде" все 12 раундов.

Головкину придется гоняться за Джейкобсом. Он не позволит ему легко отделаться. Головкин очень хорош в том, чтобы достать соперника, когда тот переходит в режим "жертвы". Джейкобс пытался бегать в бою с Дмитрием Пирогом в 2010 году, и это закончилось для него не лучшим образом. Пирог умело "резал ринг" и нокаутировал Джейкобса. Головкин постарается сделать то же самое, если Джейкобс попытается боксировать в своей манере, чтобы выиграть бои по итогам 12 раундов.

Между тем тренер Джейкобса Андре Розье выразил уверенность, что его подопечный не только выстоит все 12 раундов против Головкина, но в итоге выйдет победителем из этого противостояния. Однако наставник GGG Абель Санчес сомневается, что американец увидит конец боя.

Сам Головкин признался, что Джейкобс его лучший соперник и самый большой бой. Американец отметил, что они оба нокаутеры и обладают выдающимися навыками, поэтому исход поединка предсказать сложно.

Добавим, что бой Головкин - Джейкобс будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Для казахстанца это станет вторым подобным опытом в карьере. В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Подробнее здесь.
Просмотров: 3345  Комментариев: 7
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 13:40
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 268
После тренировки с Хантером Джейкобс начнёт обниматься у Хантера стил обнимашка.
Ответить 1
 
Аскар Сюбебаев Сегодня 14:05
Статус: Фанат
Рейтинг: 41
Да этот Хантер больше ни чье не подскажет)))Гена очень умен ни так Крашер.Когда наступить тот день с нетерпением жду когда будет этот бой.Если Гена выйграет 5 6 7 раунде ихние слова окажутся на дне.Посмотрим тогда что они скажут, дай аллах чтобы GGG выйграл с хорошим зрелищным накаутом
Ответить 2
 
Pake Сегодня 14:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
У Джейкобса не будет никаких шансов если выберет тактику велосипеда, Гена по любому его загонит в угол рано или поздно и отправит отдыхать. Нужно атаковать однозначно, учитывая что у ДД есть нокаутирующий удар, ГГГ не будет ловить его удары как это было с Бруком. Вот при таком раскладе мы увидим красивый бокс и оппозицию в лице Джейкобса. Не хотелось бы наблюдать очередное одностороннее избиение.
Ответить 1
 
Булат Балагур Сегодня 17:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1098
Pake,А если полезет в обмен , то упадет еще быстрее ! будет велосипедить пока свежий , потом скушает и ляжет )
Ответить 0
 
3D Сегодня 14:52
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 697
НЕударник Пирог уже во 2-ом раунде почти нокаутировал Джейкобса, посадив его на канаты, а в 5-ом погасил ему свет. Помня об этом, Гена не станет затягивать свой поединок дальше 5-го раунда.
Ответить 0
 
Аягоз Сегодня 14:57
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1759
"умные" "топы" (имеются ввиду Котто, Мартинес, Куиллин, Чавес-мл, Туреано Джонсон, Альварес, Сондерс и др.) давно поняли, что "ГГГ" пропускает удары во весь "профиль" только ради, того, чтобы пропускать.
То, что попадания сначала Монро, затем Уэйда и Брука являются только лишь издержками имиджа и частью "биг драма-шоу" показал бой с Лемье.
С Джейкобсом, наверное, будет бокс.
Ответить 1
 
serikjan atau Сегодня 15:35
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2783
Велосипедит и фехтовать, танцевать и клинчевать поможет, поможет затянуть бой. Больше ничего. Неуловимость и невидимость Джейкобса не лучше чем у Монро, а Лемье был однообразным и предсказуемым, Джейкобс может разнообразным и непредсказуемым, поскольку у него арсенал богаче, чем Лемье, и играючи стиль может немножко поможет. А боксер атакующим и силовым, тотальным стилем Головкину самый раз.
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть