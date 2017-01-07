Абель Санчес анонсировал скорый переход Головкина в другую весовую категорию

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:4
Медвешчак Адмирал 1:4
Авангард Локомотив 3:2
Ак Барс Металлург Мг 0:2
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 4:8
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 46:99
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 82:49
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Теннис. Турнир ATP Сидней (Австралия) 2017
Бартон Кукушкин 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 13:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо 14:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 14:00
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари
Кайрат Кукеси
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 13:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана 19:00
Каспий Астана 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 17:00
Кайрат Актобе 18:00
Кайрат Актобе 14:00
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Алматы Алтай
Атырау ТНК "Казхром"
Есиль СК Тараз
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Абель Санчес анонсировал скорый переход Головкина в другую весовую категорию

До этого 18 марта GGG предстоит провести защиту титулов в Нью-Йорке.

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7 Комментариев
Абель Санчес. Фото с сайта Sky Sport
Абель Санчес. Фото с сайта Sky Sport
Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Абель Санчес заявил, что его подопечный в скором времени поднимется в другую весовую категорию.

"Я могу представить, как Головкин поднимается в 168 фунтов ради правильного боя, но затем спускается обратно в 160. Думаю, через полтора года он будет драться и останется в 168 фунтах. А, возможно, через три года он остановится между 168 и 175 фунтами.

Но промоутеры и менеджеры посмотрят, что будет лучше для карьеры Головкина. Также зависит от того, сможем ли мы в этом весе организовать большие бои, и не просто поговорить о них, а именно сделать их", - заявил Санчес в интервью World Boxing News.

Добавим, что на 18 марта в Нью-Йорке у Головкина намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.

Ранее Санчес исключил, что Головкин поднимется в весе сразу после боя с Джейкобсом, так как у него есть обязательства и невыполненные задачи в среднем весе.
Просмотров: 3965  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 08:56
Статус: МСМК
Рейтинг: 857
Если через 3 года, он остановится на 175, то его там будут унижать все кому не лень. Сейчас бы он еще мог более менее потягаться с некоторыми полутяжами, но не через 3 года.
Ответить -2
 
S.O.G. Сегодня 08:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 725
"Я могу представить, как Головкин поднимается в 168 фунтов ради правильного боя,"а чо бой с Уордом был тогда неправильным что ли в свое время )))??? фактически это признание что ггг берегли от Уорда выбирая "правильных" соперников )))
Ответить -6
 
semser semserov Сегодня 09:36
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
S.O.G., идите вы лесом со своим Уродом. Весь Казахстан желает успехов ГГГ, ты тут как гнилое яйцо распространяешь гниль...
Ответить 5
 
KAIRAT Сегодня 12:16
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4607
S.O.G.,твой уорд недостойный чтобы быть соперником GGG
Ответить 0
 
Kaizer Сегодня 09:56
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5052
вся беда в том, что во втором среднем нет достойных имен!
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 11:11
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2782
Kaizer, есть только Дигейл и Каллум Смит - их сложно поймать, они лучшие бегуны, чем Канело и Сондерс. Они тоже будут просить баснословные гонорары. Но пока ждем боя Дигейл - Джек и реванша Рамирес - Абрахам.
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Lada Vesta Сегодня 10:17
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 212
Наконец-то проснулись тупой пацанчик и шавка сынок судей, а то без вас как-то скучно
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