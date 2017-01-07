Пакьяо понятия не имел, кто такой Головкин, когда фотографировался с ним - Роуч

В 2016 году филипинец заявил, что GGG вдохновил его на возвращение в бокс.
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Тренер Фредди Роуч в интервью BoxingScene рассказал, что его филиппинский подопечный Мэнни Пакьяо не особо следит за боксом и другими бойцами.
На вопрос о возможном бое с американцем Теренсом Кроуфордом Роуч привел в пример случай, когда к Пакьяо подошел сфотографироваться казахстанец Геннадий Головкин.
"Уверен, Мэнни никогда не видел бои Кроуфорда. Вот, к примеру, пришел как-то к нам в зал Головкин и захотел сфотографироваться с Пакьяо. Ну, сделали снимок в ринге. После этого я начал тейпировать Мэнни кисти, а он такой: "Фредди, что это за хлопец был?". Я ему: "Какой?".Он: "Ну, тот, который со мной фото сделал". Говорю Пакмену: "Это GGG. Не знаешь его?" Мэнни такой: "Не-а. Он боксер?".
Он не смотрит ТВ и половину боксеров не знает. Мэнни отдыхает, играя в баскетбол и занимаясь другими делами, его не застать дома", - цитирует Роуча VRinge.com.
Отметим, что историю о фото Головкина и Пакьяо Роуч впервые рассказал в июле 2016 года. Сам филиппинец в ноябре заявил, что вернулся в бокс, потому что увидел бой GGG с британцем Келлом Бруком.