Непобежденный казахстанский боксер Жанкош Тураров следующий бой проведет в США

Он уже неоднократно выступал в Америке.

Казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров в интервью "Профи Бокс Казахстана" рассказал о своих планах.

"Планирую в ближайшее время отправиться в США где проведу тренировочные сборы, а также свой следующий бой на профессиональном ринге. Больше сказать не могу", - сообщил Тураров.

26-летний Тураров, родившийся в городе Акколь Акмолинской области, выступает в профессионалах с 2009 года. На его счету 20 побед в 20-ти проведенных боях, 14 из которых он завершил нокаутами. Большинство его поединков прошли в Доминикане - девять, также он провел пять боев - в США, столько же - в Казахстане и один - в Колумбии.

В последнем поединке 24 октября Тураров в Алматы в третьем раунде отправил в нокаут ганца Айсака Арие. После этого боксер сыграл свадьбу, а затем снялся в клипе певца Али Окапова.