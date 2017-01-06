Матч-реванш между Котто и Мейвезером-младшим стал бы великим поединком - Роуч

25 февраля во Фриско (штат Техас, США) Котто проведет поединок против 32-летнего американца Джеймса Киркленда.
Сегодня 14:22
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Фото с сайта BOXNEWS.com.ua
Тренер экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях 36-летнего пуэрториканца Мигеля Котто Фредди Роуч считает, что возможный реванш его подопечного против американца Флойда Мейвезера-младшего был бы отличным боем.
"Матч-реванш между Котто и Мейвезером-младшим стал бы великим поединком, - приводит слова Роуча Allboxing.ru со ссылкой на Primerahora.com. - Да, Мейвезер объявил о завершении карьеры, но кто знает, возможно, все еще поменяется".
Напомним, что 25 февраля во Фриско (штат Техас, США) Котто проведет поединок против 32-летнего американца Джеймса Киркленда.
Кроме того, Фредди Роуч готов подготовить Чавеса-младшего к бою с "Канело", если тот будет со всей серьезностью относиться к тренировочному процессу.
"Матч-реванш между Котто и Мейвезером-младшим стал бы великим поединком, - приводит слова Роуча Allboxing.ru со ссылкой на Primerahora.com. - Да, Мейвезер объявил о завершении карьеры, но кто знает, возможно, все еще поменяется".
Напомним, что 25 февраля во Фриско (штат Техас, США) Котто проведет поединок против 32-летнего американца Джеймса Киркленда.
Кроме того, Фредди Роуч готов подготовить Чавеса-младшего к бою с "Канело", если тот будет со всей серьезностью относиться к тренировочному процессу.