Бой Головкина с Альваресом возглавил список самых "желанных" поединков 2017 года

В прошлом году мексиканец избежал его, отдав чемпионский пояс GGG без поединка.
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Фото с сайта Boxing News
Бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) возглавил список самых желанных поединков 2017 года по версии Los Angeles Daily News.
"Все думали, что этот бой состоится в сентябре 2016-го. Все из-за того, что Альварес после своей победы нокаутом над Амиром Ханом заявил, что не боится Головкина и готов биться с ним прямо сейчас.
Вскоре после того в Golden Boy Promotions, представляющей интересы "Канело", сказали, что не будут устраивать этот поединок раньше осени 2017-го. Они также сказали, что Альварес лучше освободит свой титул чемпиона мира WBC в среднем весе, чем будет проводить его обязательную защиту, как того требовал WBC. Это выставило мексиканца не в лучшем свете, даже если это была и не его идея.
После того как "Канело" спустился в первый средний вес и нокаутировал Лиама Смита, Оскар Де Ла Хойя рассказал репортерам, что они предложили Головкину восьмизначную сумму за бой. По сообщениям источников, фиксированный гонорар составлял 10 миллионов долларов, а затем его увеличили до 15. Пусть обе эти суммы больше всех, которые GGG когда-либо получал, нужно задаться вопросом, сколько смог бы принести их поединок, учитывая, что это самый большой бой из возможных.
Да, Альварес является более известной звездой PPV. Но Головкин владеет тремя основными титулами, а у "Канело" нет ни одного. Даже если Головкин согласится на более крупную фиксированную сумму, это может в итоге оказаться меньше, чем достанется Альваресу", - написано в статье.
"Все думали, что этот бой состоится в сентябре 2016-го. Все из-за того, что Альварес после своей победы нокаутом над Амиром Ханом заявил, что не боится Головкина и готов биться с ним прямо сейчас.
Вскоре после того в Golden Boy Promotions, представляющей интересы "Канело", сказали, что не будут устраивать этот поединок раньше осени 2017-го. Они также сказали, что Альварес лучше освободит свой титул чемпиона мира WBC в среднем весе, чем будет проводить его обязательную защиту, как того требовал WBC. Это выставило мексиканца не в лучшем свете, даже если это была и не его идея.
После того как "Канело" спустился в первый средний вес и нокаутировал Лиама Смита, Оскар Де Ла Хойя рассказал репортерам, что они предложили Головкину восьмизначную сумму за бой. По сообщениям источников, фиксированный гонорар составлял 10 миллионов долларов, а затем его увеличили до 15. Пусть обе эти суммы больше всех, которые GGG когда-либо получал, нужно задаться вопросом, сколько смог бы принести их поединок, учитывая, что это самый большой бой из возможных.
Да, Альварес является более известной звездой PPV. Но Головкин владеет тремя основными титулами, а у "Канело" нет ни одного. Даже если Головкин согласится на более крупную фиксированную сумму, это может в итоге оказаться меньше, чем достанется Альваресу", - написано в статье.