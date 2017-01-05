Дэвид Хэй может стать соперником Владимира Кличко или Энтони Джошуа

В своей карьере он уже проигрывал украинскому боксеру.
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Британский боксер Дэвид Хэй может стать следующим соперником победителя боя между соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.
Как сообщила в интервью Sky Sport, глава комитета IBF Линдси Такер, это произойдет благодаря месту в рейтинге организации.
"Мы ждем боя победителя пары Кличко - Джошуа против обязательного претендента Кубрата Пулева. Но если по какой-либо причине Пулев откажется от боя, на очереди будет Дэвид Хэй. В случае отказа болгарина Хэй станет обязательным претендентом на титул IBF", - цитирует Такер "Чемпионат".
Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF Кличко - Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне. В свою очередь Дэвид Хэй проведет следующий поединок 4 марта против Тони Беллью, но он не будет носить статус титульного.
Отметим, что Кличко встречался с Хэем 2 июля 2011 года и тогда победил единогласным решением судей.