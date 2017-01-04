Детские капризы Альвареса - это чересчур. Его раздутое эго мешает переговорам - Чавес-младший

Он обвинил "Канело" в неуважении к другим людям, спорту и фанатам.
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Мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший недоволен позицией соотечественника Сауля "Канело" Альвареса в переговорах об их бое.
Сторона Альвареса требует, чтобы его гонорар был в пять раз больше, чем у соперника. Условия "Канело" Чавес-младший назвал детскими капризами.
"Я согласился опуститься в 165 фунтов, и все, о чем они просили, я принял. Мы согласились на меньший размер гонорара, но эти детские капризы - это чересчур. Мы будем действовать профессионально и правильно, поскольку не имеет смысла придавать большей значимости и раздувать эго людей, которых не заботят другие люди и спорт и которые не беспокоятся о болельщиках", - цитирует Чавеса "Чемпионат" со ссылкой на Fightnews.
Ранее Хулио Сезар Чавес-старший сообщил, что его сын и Альварес успешно договорились о весовой категории - 165 фунтов, но по-прежнему не могут найти компромисс по денежной стороне. Ориентировочной датой боя он назвал май 2017 года.
Для предстоящего поединка Альваресу нужно будет набрать 11 фунтов (около пяти килограммов), а вот Чавесу-младшему придется спуститься на три фунта (чуть более 1,3 килограмма).
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Пол Малиньяджи назвал бой Чавес - Альварес пустой тратой времени. "Пока есть тупые люди, такие поединки будут продаваться, а нормальные бои никто делать не будет", - заявил Малиньяджи.