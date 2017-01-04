Детские капризы Альвареса - это чересчур. Его раздутое эго мешает переговорам - Чавес-младший

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Металлург Нк Локомотив 1:2
Сибирь Динамо М 2:5
Ак Барс Салават Юлаев 1:2 Б
Йокерит СКА 3:2
Югра Спартак 5:2
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Югра Айша-Биби 12:11
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:2
Медвешчак Адмирал 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс ХК Сочи 0:2
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Кулагер Алматы 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Арлан Астана 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Алматы Тараз
Атырау Есиль СК
Павлодар ТНК "Казхром"
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Детские капризы Альвареса - это чересчур. Его раздутое эго мешает переговорам - Чавес-младший

Он обвинил "Канело" в неуважении к другим людям, спорту и фанатам.

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11 Комментариев
Хулио Сезар Чавес-младший. Фото ESPN
Хулио Сезар Чавес-младший. Фото ESPN

Мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший недоволен позицией соотечественника Сауля "Канело" Альвареса в переговорах об их бое.

Сторона Альвареса требует, чтобы его гонорар был в пять раз больше, чем у соперника. Условия "Канело" Чавес-младший назвал детскими капризами.

"Я согласился опуститься в 165 фунтов, и все, о чем они просили, я принял. Мы согласились на меньший размер гонорара, но эти детские капризы - это чересчур. Мы будем действовать профессионально и правильно, поскольку не имеет смысла придавать большей значимости и раздувать эго людей, которых не заботят другие люди и спорт и которые не беспокоятся о болельщиках", - цитирует Чавеса "Чемпионат" со ссылкой на Fightnews.

Ранее Хулио Сезар Чавес-старший сообщил, что его сын и Альварес успешно договорились о весовой категории - 165 фунтов, но по-прежнему не могут найти компромисс по денежной стороне. Ориентировочной датой боя он назвал май 2017 года.

Для предстоящего поединка Альваресу нужно будет набрать 11 фунтов (около пяти килограммов), а вот Чавесу-младшему придется спуститься на три фунта (чуть более 1,3 килограмма).

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Пол Малиньяджи назвал бой Чавес - Альварес пустой тратой времени. "Пока есть тупые люди, такие поединки будут продаваться, а нормальные бои никто делать не будет", - заявил Малиньяджи. 

Просмотров: 3682  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Pake Сегодня 17:48
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
А ты че думал в сказку попал))
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Данияр Аймухамбетов Сегодня 17:54
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
Вот пипец канело жадина. когда нибудь это его погубит
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Баурzhan Сегодня 18:15
Статус: Фанат
Рейтинг: 41
Данияр Аймухамбетов, это не он жадный, а скорее ОДЛХ. Он просто трус.
Ответить -1
 
GGG Сегодня 18:15
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 280
Стройт из себя Мейвезера
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GGG Сегодня 18:17
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 280
НО эти капризы улетучаться нокаутом от - сами знаете от кого.
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Viprin Viprin Сегодня 18:24
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1104
Альварес не боксер, он бизнесмен...
Ответить -1
 
AbduRahman _________ Сегодня 20:14
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 600
Viprin Viprin,про ГГГ тоже можно так сказать если б его интересовала чисто спортивная состовляющая то он б подписал контракт на бой с Канело!!!а так все промоутеры бизнесмены а боксер это капитал в которого инвестируют
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мади кайыржан Сегодня 20:46
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 268
AbduRahman _________,Гена подпишет контракт но,команда Канело ничего не предлагала кроме фиксированного дохода,по их словам. Ну да каждый человек душе бизнесмен.Но условие которые предлагают тоже не честно.
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Санек Васильев Сегодня 19:09
Статус: Профи
Рейтинг: 381
Побудь Чавка в шкуре Головкина и почувствуй что такое бегать и выпрашивать бой с мастером. Ты тоже в свое время бегал от Гены аж пятки сверкали.
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мади кайыржан Сегодня 20:44
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 268
Об уважением и к спорту и фанатам говорит Чавес-мл который сам отказался,от 7 млн когда,команда Головкина предлагал ему.Итоге мы знаем чем это закончилось для него.
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Бек $$$ Сегодня 21:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 976
современный мексов кто поимеет ...вы все как дети или женщины вес капризнике !!!
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