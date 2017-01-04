Российские СМИ оценили вероятность проведения боя Головкин - Альварес в 2017 году

Поединок назвали самым обсуждаемым долгостроем в боксе.
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В 2017 году любителей бокса ждет немного интересных поединков, отмечает "Советский спорт". В их числе встреча Сауля Альвареса и Геннадия Головкина, которые договариваются о "свидании" на осень.
"Наверное, самый обсуждаемый долгострой в боксе на данный момент. Поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса должен был состояться в прошлом году. Но страх мексиканца перед казахом настолько велик, что он предпочел расстаться с титулом WBC без борьбы.
Являясь большим "сгонщиком", Альварес заявляет, что Головкин слишком большой соперник для него. При этом мексиканец спокойно ведет переговоры с куда более габаритным Хулио Сесаром Чавесом-младшим.
Вопрос упирается не в нежелание Альвареса проиграть, а в нежелание проиграть за небольшие деньги. Если финансовый вопрос будет улажен, и мексиканец получит большую часть пирога, бой состоится. Но устроит ли это Геннадия?
Вероятность: 50%", - пишет издание.
Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, вернулся в первый средний вес и призывал казахстанца к поединку в промежуточном весе. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.
При этом Альварес ведет переговоры о бое на май со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Отец Чавеса сообщил о том, что сделка близка к завершению, а бой состоится во втором среднем весе.