Российские СМИ оценили вероятность проведения боя Головкин - Альварес в 2017 году

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Металлург Нк Локомотив 1:2
Сибирь Динамо М 2:5
Ак Барс Салават Юлаев 1:2 Б
Йокерит СКА 3:2
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Югра Айша-Биби 12:11
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Кулагер Алматы 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Арлан Астана 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Алматы Тараз
Атырау Есиль СК
Павлодар ТНК "Казхром"
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Российские СМИ оценили вероятность проведения боя Головкин - Альварес в 2017 году

Поединок назвали самым обсуждаемым долгостроем в боксе.

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15 Комментариев
Коллаж с сайта sovsport.ru
Коллаж с сайта sovsport.ru

В 2017 году любителей бокса ждет немного интересных поединков, отмечает "Советский спорт". В их числе встреча Сауля Альвареса и Геннадия Головкина, которые договариваются о "свидании" на осень. 

"Наверное, самый обсуждаемый долгострой в боксе на данный момент. Поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса должен был состояться в прошлом году. Но страх мексиканца перед казахом настолько велик, что он предпочел расстаться с титулом WBC без борьбы.

Являясь большим "сгонщиком", Альварес заявляет, что Головкин слишком большой соперник для него. При этом мексиканец спокойно ведет переговоры с куда более габаритным Хулио Сесаром Чавесом-младшим.

Вопрос упирается не в нежелание Альвареса проиграть, а в нежелание проиграть за небольшие деньги. Если финансовый вопрос будет улажен, и мексиканец получит большую часть пирога, бой состоится. Но устроит ли это Геннадия?

Вероятность: 50%", - пишет издание.

Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, вернулся в первый средний вес и призывал казахстанца к поединку в промежуточном весе. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года. 

При этом Альварес ведет переговоры о бое на май со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Отец Чавеса сообщил о том, что сделка близка к завершению, а бой состоится во втором среднем весе.


Просмотров: 2868  Комментариев: 15
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Комментарии

 
 
Тулеби Калуов Сегодня 13:55
Статус: Фанат
Рейтинг: 28
Как я хотел бы чтоб этот бой не состоялся .Если будут большие PPV продажи .Алварес опять начнет петь свою песню. Чавес младший шесть лет убегают от боя с ГЕНОЙ. Для Алвареса 160 фунт с Геной большой вес. а с Чавесом 165ф нормально. Рыжий ЛИСА.
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Тулеби Калуов Сегодня 14:49
Статус: Фанат
Рейтинг: 28
Тулеби Калуов,Я ИМЕЛ ВИДУ бой Алвареса против Чавеса младшего.
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Allen Tontin Сегодня 13:58
Статус: Юниор
Рейтинг: 77
Больной на голову канело
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Pake Сегодня 13:59
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Гене нужно соглашаться на меньший гонорар и перестать выеживаться. Да, все знают что Гена чемпион и явный фаворит, но если он хочет достичь звездного статуса, ему обязательно нужно побить Альвареса или он так и будет бить только тех кто в разы уступает ему в популярности за копейки, несравнимые с гонорарами Альвареса. После победы над ним ему уже никогда не придется жертвовать своим гонораром в пользу противника. Это претенденты будут делать все, лишь бы он вышел с ними на бой.
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KAIRAT Сегодня 14:07
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4578
Pake,нее ошибаешься,это несправедливо, когда ты получаешь,15 миллионов, а соперник намного больше около 100 лимонов, это гена должен получить 100 лямов , а не трусливый канело
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Pake Сегодня 14:24
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
KAIRAT , о какой справедливости ты говоришь? это бизнес, здесь всем плевать что справедливо, а что нет. Гене нужно разорвать Канело в клочья перед всеми его фанатами и потом уже он сам сможет выставлять свои условия кому угодно. А до тех пор ему так и придется довольствоваться крохами и люди будут говорить как же несправделиво все с ним себя ведут. Посмотри как долго пришлось уговаривать Джейкобса, хотя по сути кто он такой, чтобы почти абсолютному чемпиону в среднем весе выставлять свои условия. Никому нет дела до поясов, нужно стать медийной, популярной личностью и после этого можно будет грести деньги лопатой
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Nurlan Сегодня 14:42
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 203
Pake, ты прав, согласен, но все же Гена тоже рискует. Тут ведь нет 100% уверенности, что он победит. А ты представь, что будет если Гена проиграет за какие-то 15 млн. Так хоть возьмет достойный куш. Но думаю Гене стоит подвинуться с гонораром хотя бы до 35%. При этих 35%, он заработает не менее 30 млн.
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Pake Сегодня 15:38
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Nurlan,Кто не рискует, тот не пьет шампанское как говорится. Хочешь быть на гребне волны- придется поставить все на кон. Я думаю все понимают, что Гена его положит, как и в принципе сам Канело понимает это, оттого и хочет срубить по максимуму.
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Булат Балагур Сегодня 15:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1058
Pake,не согласен с тобой . С одной стороны вроде да - надо один раз уступить и потом собирать сливки ! А с другой стороны ? Ведь команда Головкина уже сделали заявление о том , что признают рыжего сторой А ) И при этом Гена требует не 50 на 50 , а всего лишь процентное разделение , пусть даже 60 - 30 ! Почему чемпион с 4 поясами должен получить фиксированную сумму ? только по тому что Канело рыжий мекс ) Ну так и Канело ни с кем не заработает такую сумму - как в бою с ГГГ ))) Этот бой , шанс для обоих обеспечить себя ! Вот ты говоришь * Пусть Гена соглашается на копейки , а потом будет грести деньги лопатой ! А с кем ? Кто еще может сГГГенерировать такие деньги ! я вот говорил раньше и повторю снова : - Гена справедливо требует не фиксированную сумму , а именно проценты от этого боя ! Вот просто для сравнения - Мейвезер предлагал Пакьяо 30 миллионов фиксированно , но Пакьяо послал его и в итоге добился процентного разделения и заработал 150 миллионов , а сам Мей 275 ! Разница колоссальная 30 и 150 )))
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Pake Сегодня 15:49
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Булат Балагур,Ты не сравнивай Головкина с Пакьяо. ГГГ сильно уступает по своей популярности Пакмэну. Он также и Альваресу уступает не хило. Никакие пояса и десятки побед на ноунеймами не сделают Головкина популярным. Нужно бить тех, у кого своя большая фанатская база. Я думаю бой с Джейкобсом- это шаг в правильном направлении, он не мега звезда но его имя узнаваемо и у него есть свои фанаты. Чтобы зарабатывать хорошие деньги, достаточно быть супер популярным и необязательно нужны такие же именитые противники. Вон Мейвезер за бой с Андре Берто более 30 лямов заработал, а кто такой Берто вообще?? Так и Головкину просто нужно сделать себе имя и он сам станет генератором денег, ему не нужны будут именитые соперники чтобы зарабатывать по 30-50 миллионов гарантированного гонорара.
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Булат Балагур Сегодня 16:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1058
Pake,Согласен Пак легенда , но таких как он единицы и Гена как раз входит в эту кагорту востребованных боксеров ! или ты считаешь что не так ? Альварес тем и берет , что повезло ему родиться мексом , а как боксер он довольно таки обыкновенный ! Вот Мей да - сделал себе капиталец , но он то коренной американец , местный паренек там и его зарабатки , это вообще отдельная тема ! Даже Гена готов был к нему спуститься из за денег ! И Все хотят !!! так что твой Берто вообще не пример )) Вот ты мне так и не ответил с кем Канело сделает деньги сопоставимые с ГГГ ? А я тебе скажу ни с кем ! И тем более после оказа от пояса в пользу Головкина , заработки рыжего падают с каждым боем ) Может ты не в курсе , но в свое время Канело сильно пролетел на бое с Майвезером и получил там жалкие крохи ( ну в сравнении с Майским ) ! Так почему Головкин должен повторить его ошибку ? .. А вот эти все Джекобсы и пр. может и есть у них фаны , вот только в своем родном районе Бруклин , откуда они оба , Джейкобс и Куиллин не собрали даже пол зала ) Так что правильно Гена требует % разделение ! Вон тебе живой пример - Крашер , будучи чемпионом с 3 ремнями согласился на гроши , а теперь реванш канючит и сопли размазывает )
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Pake Сегодня 16:34
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Булат Балагур,Гена востребованный боксер, но нет у него той популярности что есть у Альвареса, не говоря уже о Паке. Я хочу донести то, что не нужно быть неординарным боксером или обладателем всех поясов, чтобы зарабатывать деньги. Нужно быть на виду у всех, быть популярным, распиаренным и медийным. Гена вообще уникум, что будучи обычным парнем из Казахстана, он уже так серьезно раскрутился за счет своего таланта, он действительно уникальный боксер. Но чтобы идти дальше ему нужно бить вот таких раскрученных бойцов типа Альвареса. Гена 100% побьет Канело, в этом нет никаких сомнений, поэтому можно и рискнуть и поставить свои пояса на кон за фиксированный гонорар. Ответ на твой вопрос- ни с кем Канело таких денег не сделает, но если Гена не договорится о бое с рыжим, то хуже от этого будет ему, а не рыжему. Они потом просто будут говорить, что мы им предлагали отличные условия, но они отказались и бла бла бла в этом духе. А Альварес с тем же Чавесом бой организует и заработает такие бабки, которые ГГГ еще и не видел ни разу, там всю Мексику соберут на этой бой сто пудов.
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Булат Балагур Сегодня 16:42
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1058
Pake, Все будет нормально ! и Денег Гена поднимет с Канело , не идя при этом на поводу у рыжего ! Всему свое время , подождем и увидим ) Думаю дойдет очередь и до Уорда .
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Pake Сегодня 16:47
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Булат Балагур,Да, посмотрим, согласен. А бой Головкин-Уорд это моя мечта. Мечтаю увидеть как Гена этого борчика уработает. Его тактика в бой с Крашером с Геной просто не проканает. Гена- машина, после 4го раунда не сдохнет, все 12 раундов может молотить без остановки, если понадобится.
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Марат Галиев Сегодня 16:50
Статус: МСМК
Рейтинг: 791
Гена не должен уступать, и соглашаться на условия рыжего, всё понятно что после этого боя ГГГ встанет на ступень выше и начнёт более популярным и гребсти деньги и бла бла бла, но такого мегафайта уже может и не быть и поэтому рубить бабло надо прям сейчас и именно на этом бою! Хоть и мексу бой нужен меньше чем ГГГ но всё же он ему тоже нужен!
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