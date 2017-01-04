Чарло претендует на суперзвездный статус, но к бою с Головкиным он не готов - Стангрит

Ранее американец заявил о желании провести бой с казахстанским чемпионом.

Известный российский комментатор Григорий Стангрит заявил, что непобежденный американский боксер Джермалл Чарло, выступающий в первом среднем весе, сейчас не готов драться с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным. При этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz Стангрит отметил, что Чарло претендует на суперзвездный статус.



- Григорий, чемпион мира в первом среднем весе по версии IBF американец Джермалл Чарло неоднократно заявлял о желании и готовности встретиться на ринге с Головкиным. Если говорить объективно, то стоит ли команде GGG держать в уме такой вариант?



- Я не думаю, что этот бой возможен в данное время. Безусловно, Чарло - это боец, подающий надежды на суперзвездный статус. Однако бой с Геннадием Головкиным представляет слишком большую опасность. На мой взгляд, Чарло едва справился с далеко не лучшей версией Остина Траута (21 мая, 2016 - прим.ред.). А это значит, что конкретно сейчас он просто не готов к бою с Головкиным,- поделился Стангрит.



Отметим, что на счету Джермалла Чарло 25 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал победы. Причем 19 из них американский боксер завершил досрочно.



Добавим, что ранее Чарло заявил о готовности подняться в 160 фунтов ради боя с Геннадием Головкиным. При этом президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман отметил, что бой Головкин - Чарло был бы потрясающим.