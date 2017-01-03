Экс-чемпион мира сомневается в успешности Уорда и Мейвезера в боях с Головкиным

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Металлург Нк Локомотив 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Бублик Коппейанс 1:2
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Югра Айша-Биби 9:18
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Челси 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 1:2
Сибирь Динамо М 2:4
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 9:18
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирь Динамо М 2:4
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Экс-чемпион мира сомневается в успешности Уорда и Мейвезера в боях с Головкиным

Свои слова он подкрепляет силой удара, которой владеет казахстанец.

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6 Комментариев
Геннадий Головкин. Фото с сайта boxingjunkie.com
Геннадий Головкин. Фото с сайта boxingjunkie.com

Бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе кыргызстанец Орзубек Назаров в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал возможные поединки казахстанца Геннадия Головкина с американцами Флойдом Мейвезером-младшим и Андре Уордом.

- Видел статью с мнением, что хотят организовать бой Головкина с Мейвезером. Меня спрашивают, что я думаю по этому поводу. По-моему, это будет большая ошибка со стороны Мейвезера. Он уже свой пик прошел и очень сейчас сытый финансами и славой. Ничего нового не придумает. Я посмотрел и других соперников и их послужные списки. Ближайшие год-полтора я ничего не вижу. Я не вижу того человека, который мог принести Геннадию серьезные неудобства.

- А как же Андре Уорд?

- Мне нужно его посмотреть...

- Про него говорят, что он представитель американской защитной школы бокса.

- Ну какая может быть у американцев защитная школа? Я его не видел, но я знаю всю эту американскую школу. Я там тренировался, сам этих "мешков" ронял. Ну нету сильнее советской школы бокса. Американская школа? Ну как можно иметь защиту, если ты не бьешь? Я смотрел бои Геннадия - он соперников через перчатки роняет. Можно сколько угодно защищаться... Если ты даешь себя бить, то это чревато тем, что ты упадешь. Мне интересно посмотреть на Уорда. Вся эта американская школа бокса - она настолько надута! Из той большой группы боксеров, которых "качает" американский промоушн, выходят один-два боксера. Большую часть боксеров-то мы не знаем, потому что они обычные. Ничего нового в американской школе бокса не найдешь.

Напомним, вариантами для продолжения карьеры 34-летнего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина называют американцев Флойда Мейвезера-младшего и Андре Уорда. Тренер казахстанца Абель Санчес не раз говорил, что ради большого боя его подопечный может сменить весовую категорию.

Следующий поединок Головкин проведет в среднем весе. Его соперником станет американец Дэниэл Джейкобс. Бой пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Просмотров: 3372  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Нурлан Акпаев Сегодня 17:36
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1302
Может эта оценка и звучит как то по советски, но соглашусь с ним. Головкин не стремится сразу попасть. Он пробивает по корпусу, по рукам заставляя от боли опускать руки и защитить туловище. И на вряд ли Назаров переменит свое мнение посмотрев бои Уорда.
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Бек $$$ Сегодня 17:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 973
молодец Орзубек Назаров !!! хорош боксер !!!
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Kaizer Сегодня 17:41
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4970
я тоже не вижу никого, кто мог бы побить Головкина!!!
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Бек.kz Сегодня 18:09
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
У Гены громандный опыт любит.боев, Назаров прав во всем, потому как сам прошел такой путь, и у него никогда не было цели вырубать соперников, Гена ментальный боец, всегда работает последовательно и меиодично)
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Баффер Сегодня 18:16
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3159
Как мои друг говорит. Мына Уорд сор болды го))) Так же и я.
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Булат Балагур Сегодня 18:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1048
совершенно верно говорит Орзубек ( классный был боксер в свое время ! ) Ну , есть у некоторых американских боксеров манера защиты " филадельфийская раковина " Только это очень сложный стиль и в совершенстве им владели еденицы - Джейс Тоуни и Флойд Мейвезер мастера этого стиля ! А вот Уорду до них далеко , он обыкновенный спойлер , причем безударный ! и не долго ему осталось быть на плаву , его даже деревянный на ногах Крашер смог уронить , что уж говорить про то когда Гена попадет и не отпустит !
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