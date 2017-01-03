Экс-чемпион мира сомневается в успешности Уорда и Мейвезера в боях с Головкиным

Свои слова он подкрепляет силой удара, которой владеет казахстанец.

Бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе кыргызстанец Орзубек Назаров в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал возможные поединки казахстанца Геннадия Головкина с американцами Флойдом Мейвезером-младшим и Андре Уордом.



- Видел статью с мнением, что хотят организовать бой Головкина с Мейвезером. Меня спрашивают, что я думаю по этому поводу. По-моему, это будет большая ошибка со стороны Мейвезера. Он уже свой пик прошел и очень сейчас сытый финансами и славой. Ничего нового не придумает. Я посмотрел и других соперников и их послужные списки. Ближайшие год-полтора я ничего не вижу. Я не вижу того человека, который мог принести Геннадию серьезные неудобства.



- А как же Андре Уорд?



- Мне нужно его посмотреть...



- Про него говорят, что он представитель американской защитной школы бокса.



- Ну какая может быть у американцев защитная школа? Я его не видел, но я знаю всю эту американскую школу. Я там тренировался, сам этих "мешков" ронял. Ну нету сильнее советской школы бокса. Американская школа? Ну как можно иметь защиту, если ты не бьешь? Я смотрел бои Геннадия - он соперников через перчатки роняет. Можно сколько угодно защищаться... Если ты даешь себя бить, то это чревато тем, что ты упадешь. Мне интересно посмотреть на Уорда. Вся эта американская школа бокса - она настолько надута! Из той большой группы боксеров, которых "качает" американский промоушн, выходят один-два боксера. Большую часть боксеров-то мы не знаем, потому что они обычные. Ничего нового в американской школе бокса не найдешь.



Напомним, вариантами для продолжения карьеры 34-летнего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина называют американцев Флойда Мейвезера-младшего и Андре Уорда. Тренер казахстанца Абель Санчес не раз говорил, что ради большого боя его подопечный может сменить весовую категорию.

Следующий поединок Головкин проведет в среднем весе. Его соперником станет американец Дэниэл Джейкобс. Бой пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.