Три потенциальных боя Головкина вошли в ТОП-10 самых прибыльных поединков в боксе

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Бублик Коппейанс 1:2
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Челси 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 0:0
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 0:0
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Три потенциальных боя Головкина вошли в ТОП-10 самых прибыльных поединков в боксе

Среди соперников GGG: "Канело", Пакьяо, а также Уорд или Ковалев.

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6 Комментариев
Геннадий Головкин. Фото: The Inquisitr
Геннадий Головкин. Фото: The Inquisitr
Портал World Boxing News составил ТОП-10 поединков, имеющих наибольший потенциал стать самыми прибыльными без учета главного "мани-мейкера" в боксе американца Флойда Мейвезера-младшего.

В этот рейтинг вошли сразу три потенциальных поединка с участием казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Второе место занял бой между Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. "Главный бой 2017 года в среднем весе имеет потенциал стать первым pay-per-view событием без Мейвезера или Пакьяо со времен поединка Альвареса и Котто, способным добраться до миллиона продаж, хотя бой все еще находится на рассмотрении на сентябрь", - пишет издание.

Следом расположился поединок Головкина против филиппинца Мэнни Пакьяо: "Чем больше проходит времени, тем больше возрастает дистанция между участниками этого "дуэта". Но пока Головкин продолжает настаивать, что он все еще может уложиться в 154 фунта, бой с Пакьяо имеет шансы состояться и он стал бы событием".

Шестое место в рейтинге занял потенциальный бой Головкина с американцем Андре Уордом или россиянином Сергеем Ковалевым. "Многие жаждали, что GGG поднимется в весе с тех пор, как он объединил титулы в поединке с Давидом Лемье, но пока "Канело" все еще колеблется в районе средней категории, Головкину суждено подождать", - говорится в заметке.

Полностью ТОП-10 самых прибыльных поединков по версии WBN выглядит следующим образом:
1) Мэнни Пакьяо - Сауль Альварес;
2) Сауль Альварес - Геннадий Головкин;
3) Геннадий Головкин - Мэнни Пакьяо;
4) Мэнни Пакьяо - Хуан Мануэль Маркес;
5) Мэнни Пакьяо - Амир Хан;
6) Геннадий Головкин против Андре Уорда или Сергея Ковалева;
7) Мэнни Пакьяо против Кита Турмана или Дэнни Гарсии;
8) Мэнни Пакьяо - Теренс Кроуфорд;
9) Мэнни Пакьяо - Василий Ломаченко; 
10) Теренс Кроуфорд - Василий Ломаченко.
Просмотров: 2148  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Miss MiddleWeight Сегодня 15:04
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1388
Мэнни генератор ппв
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Nurlan Сегодня 15:25
Статус: Дублёр
Рейтинг: 197
7 Пакьао, 3 Головкин, 2 Альварес, 2 Ломаченко, 2 Кроуфорд. Пакьао конечно король, выбора у него дофига! ) Топ-3 это бои между тремя бойцами, среди них и наш земляк!
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Нурлан Акпаев Сегодня 15:59
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1296
Пакьяо-Альварес, Пакьяо-Головкин это бред идиота
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Kaizer Сегодня 16:05
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4957
Пакьяо - Канело!?
Пакьяо - Головкин?!
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Pake Сегодня 16:31
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Пакьяо уже динозавр, смотреть на него мягко говоря неинтересно. Но спору нет, рейтинг о прибыльности, а не о зрелищности, имя его все еще работает и генерирует бабло
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Nurlan Сегодня 16:41
Статус: Дублёр
Рейтинг: 197
Pake, согласен, он динозавр, но я бы не сказал, что на него не интересно смотреть. Посмотри его последний бой. Поинтересней чем бои многих молодых.
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